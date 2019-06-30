Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с «Ахматом»Нева Спорт вчера в 16:50

Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков необычно провел первую тренировку в составе нового клуба. На Youtube-канале клуба появилось видеоинтервью футболиста. В него попали и кадры с первого тренировочного занятия на сборе команды в Австрии.

Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с «Ахматом»

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