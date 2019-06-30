Футбол

Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»Чемпионат вчера в 15:22

32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком». За московский клуб хавбек выступал с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.
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Глушаков танцует лезгинку в «Ахмате», «Зенит» выбирает из защитников «Наполи». Трансферы и слухи дня

Sport24.ru02:30

Глушаков, Черышев, Промес. Главные трансферы недели

Матч ТВ04:16

Глушаков станцевал лезгинку. И это - в первый же день в «Ахмате»

Спорт-Экспрессвчера в 15:07

Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата»

Газета.Ruвчера в 16:23

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Спорт день за днемвчера в 14:49

Видео дня: Глушаков танцует лезгинку на тренировке «Ахмата»

Советский спортвчера в 14:54

Денис Глушаков – «Ахмату»: «Рад теплому приему»

Sportbox.RUвчера в 09:54
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Происшествия

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Происшествия

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В России массово отзывают авто Porsche Panamera

Официальными представителями Porsche на территории Российской Федерации будет произведено оповещение владельцев авто, которые попадают под отзыв, касательно необходимости проведения определённых сервисных работ.
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Apple выпустит версию iPhone для Китая без Face ID

По данным ресурса Gizmochina, Apple выпустит специальную версию iPhone для китайского рынка, которая будет отличаться более доступной ценой и отсутствием Face ID.
Обновлено в 05:16
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Люк Бессон отменил визит в Россию

Французский режиссер Люк Бессон отменил поездку в Россию. Об этом сообщила компания «Централ Партнершип».
Обновлено в 08:48
Политика

Иран превысил лимит обогащенного урана по ядерной сделке

Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 08:59
Общество

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Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Хоккей

«Торонто» обменяет Зайцева в «Оттаву»

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Кокорина и Мамаева этапируют в одну колонию

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1 июля индекс Мосбиржи впервые поднялся выше отметки 2800 пунктов. Значение стало максимальным за всю историю, начиная с 1997 года.
Обновлено в 08:15
Общество

РБК: «Вкусвилл» откроет магазины нового формата

Компания «Вкусвилл» планирует открыть магазины нового формата, поиск помещений уже начался, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 08:22
Общество

В Госдуму внесён законопроект о требованиях к камерам на дорогах

В Госдуму внесён законопроект, разрешающий правительству РФ определять требования к камерам фиксации нарушений ПДД, а также места их установки.
Обновлено в 03:56
Наука

Немецкие наблюдатели: насекомые находятся на грани вымирания

По подсчетам исследователей, более 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения.
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Названы самые популярные дизельные машины в России. Топ-10

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Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский мог бы стать региональным языком в Донбассе.
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Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Экономика

Россияне залезли в долги и отказались от сбережений

Учитывая прирост рублевой и валютной наличности на руках у населения по итогам 2018 года, делается вывод, что на сбережения приходится лишь 3,7 процента доходов.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Казани убило током виновника резонансного ДТП Артема Точилкина

Обновлено в 04:41
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Глава Евросовета Туск приостановил экстренный саммит ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил проходивший в понедельник, 1 июля, экстренный саммит Евросоюза (ЕС) по определению ключевых постов объединения.
Обновлено в 07:07
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В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
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СМИ узнали о переговорах «Зенита» о расторжении контракта с Маркизио

Обновлено в 08:02
Общество

ИП и организации перешли на онлайн-кассы с 1 июля

Некоторым видам бизнеса разрешили формировать один кассовый чек за 10 дней.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
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Рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут

Lil Nas X, один из самых популярных фрешменов рэп-сцены, шокировал многих своих фанатов, совершив каминг-аут.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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