Футбол
Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»Чемпионат вчера в 15:22
32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком». За московский клуб хавбек выступал с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
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Политика
Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе
Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Кино
На Первом канале стартует магический экшн «25-й час»
Обновлено в 07:39
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Авто
В России массово отзывают авто Porsche Panamera
Официальными представителями Porsche на территории Российской Федерации будет произведено оповещение владельцев авто, которые попадают под отзыв, касательно необходимости проведения определённых сервисных работ.
Обновлено в 08:57
Гаджеты
Apple выпустит версию iPhone для Китая без Face ID
По данным ресурса Gizmochina, Apple выпустит специальную версию iPhone для китайского рынка, которая будет отличаться более доступной ценой и отсутствием Face ID.
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Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой
Юморист опубликовал в Сети видео, на котором семья пришла "здороваться с морем", а также, отвечая на вопросы фанатов под постом, рассказал о здоровье Примадонны.
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Кино
Люк Бессон отменил визит в Россию
Французский режиссер Люк Бессон отменил поездку в Россию. Об этом сообщила компания «Централ Партнершип».
Обновлено в 08:48
Политика
Иран превысил лимит обогащенного урана по ядерной сделке
Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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Общество
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Хоккей
«Торонто» обменяет Зайцева в «Оттаву»
Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер, в связи с этим руководство «Торонто» приняло решение обменять 27-летнего российского хоккеиста в «Оттаву Сенаторз» на защитника Коди Сеси.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в одну колонию
Обновлено 28 июня в 08:21
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2800 пунктов
1 июля индекс Мосбиржи впервые поднялся выше отметки 2800 пунктов. Значение стало максимальным за всю историю, начиная с 1997 года.
Обновлено в 08:15
Общество
РБК: «Вкусвилл» откроет магазины нового формата
Компания «Вкусвилл» планирует открыть магазины нового формата, поиск помещений уже начался, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 08:22
Общество
В Госдуму внесён законопроект о требованиях к камерам на дорогах
В Госдуму внесён законопроект, разрешающий правительству РФ определять требования к камерам фиксации нарушений ПДД, а также места их установки.
Обновлено в 03:56
Наука
Немецкие наблюдатели: насекомые находятся на грани вымирания
По подсчетам исследователей, более 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения.
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Авто
Названы самые популярные дизельные машины в России. Топ-10
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Политика
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский мог бы стать региональным языком в Донбассе.
Обновлено в 05:03
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Экономика
Россияне залезли в долги и отказались от сбережений
Учитывая прирост рублевой и валютной наличности на руках у населения по итогам 2018 года, делается вывод, что на сбережения приходится лишь 3,7 процента доходов.
Обновлено в 08:30
Политика
Глава Евросовета Туск приостановил экстренный саммит ЕС
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил проходивший в понедельник, 1 июля, экстренный саммит Евросоюза (ЕС) по определению ключевых постов объединения.
Обновлено в 07:07
Общество
ИП и организации перешли на онлайн-кассы с 1 июля
Некоторым видам бизнеса разрешили формировать один кассовый чек за 10 дней.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Музыка
Рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут
Lil Nas X, один из самых популярных фрешменов рэп-сцены, шокировал многих своих фанатов, совершив каминг-аут.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32