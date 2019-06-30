Футбол
Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»Чемпионат вчера в 15:22
32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком». За московский клуб хавбек выступал с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:34, Вашингтон
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33
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Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
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Общество
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Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
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Иран уже превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает в понедельник агентство Fars со ссылкой на неназванный источник.
Обновлено в 07:02
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Общество
Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении
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Авто
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В новом отчете, опубликованном зарубежными СМИ, говорится, что новый внедорожник BMW X8, задуманный в качестве конкурента для предстоящей Audi RS Q8, не только превзойдет новый X7, но и будет разработан M-подразделением BMW.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Самбурская призналась, что сейчас впервые довольна своей фигурой
Прекрасная физическая форма Самбурской мало кого удивляет, так как актриса много времени провела в спортивном зале.
Обновлено вчера в 09:24
Технологии
VPN от Касперского согласился блокировать запрещенные в России сайты
VPN-сервис Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» пошел на условия Роскомнадзора и начал блокировать интернет-сайты, которые были внесены в реестр запрещенной на территории России информации.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске
Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.
Обновлено в 08:10
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Общество
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В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Общество
О ситуации с паводком в Канске доложили губернатору
В начале заседания губернатор Александр Усс попросил доложить о ситуации в Канске, где из-за повышения уровня воды в реке Кан подтопило часть местности.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика
Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана
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Обновлено в 07:29
Гаджеты
Samsung начала продажи Galaxy A80 в России
Компания Samsung с задержкой на месяц объявила о старте продаж нового смартфона Galaxy A80 на российском рынке электроники.
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У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
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В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50