Футбол

Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»Чемпионат вчера в 15:22

32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком». За московский клуб хавбек выступал с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.
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Глушаков танцует лезгинку в «Ахмате», «Зенит» выбирает из защитников «Наполи». Трансферы и слухи дня

Sport24.ru02:30

Глушаков, Черышев, Промес. Главные трансферы недели

Матч ТВ04:16

Глушаков станцевал лезгинку. И это - в первый же день в «Ахмате»

Спорт-Экспрессвчера в 15:07

Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата»

Газета.Ruвчера в 16:23

Денис Глушаков станцевал перед первой тренировкой в «Ахмате»

Спорт день за днемвчера в 14:49

Видео дня: Глушаков танцует лезгинку на тренировке «Ахмата»

Советский спортвчера в 14:54

Денис Глушаков – «Ахмату»: «Рад теплому приему»

Sportbox.RUвчера в 09:54
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:34, Вашингтон
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Обновлено в 07:56
Политика

Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

МИД РФ предложил обменять Ярошенко на заключенного в РФ американца

Москва призывает Вашингтон обменять российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме за попытку контрабанды наркотиков, на одного из заключенных в РФ американцев.
Обновлено в 09:09
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Обновлено в 03:35
Общество

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек

Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 09:43
Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

После ареста господина Голунова в июне 2019 года к работе над текстом подключились журналисты Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Обновлено в 09:03
Политика

Иран превысил лимит по запасам низкообогащенного урана

Иран уже превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает в понедельник агентство Fars со ссылкой на неназванный источник.
Обновлено в 07:02
Путешествия

В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения

Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Общество

Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении

Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Музыка

Фестивали на Стрелке в Нижнем Новгороде посетили около 3 тысяч человек

Обновлено в 09:47
Авто

Опубликован рендер нового внедорожника BMW X8 M

В новом отчете, опубликованном зарубежными СМИ, говорится, что новый внедорожник BMW X8, задуманный в качестве конкурента для предстоящей Audi RS Q8, не только превзойдет новый X7, но и будет разработан M-подразделением BMW.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Самбурская призналась, что сейчас впервые довольна своей фигурой

Прекрасная физическая форма Самбурской мало кого удивляет, так как актриса много времени провела в спортивном зале.
Обновлено вчера в 09:24
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Технологии

VPN от Касперского согласился блокировать запрещенные в России сайты

VPN-сервис Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» пошел на условия Роскомнадзора и начал блокировать интернет-сайты, которые были внесены в реестр запрещенной на территории России информации.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Самолет с поврежденным шасси приготовился аварийно сесть в Израиле

Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске

Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.
Обновлено в 08:10
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Общество

О ситуации с паводком в Канске доложили губернатору

В начале заседания губернатор Александр Усс попросил доложить о ситуации в Канске, где из-за повышения уровня воды в реке Кан подтопило часть местности.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика

Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана

Состояние здоровья американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, ухудшилось, медицинской помощи в СИЗО недостаточно, заявляет посольство США в Москве.
Обновлено в 07:48
Политика

Зеленский попросил главу правительства Украины наказать Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе правительства страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 07:29
Гаджеты

Samsung начала продажи Galaxy A80 в России

Компания Samsung с задержкой на месяц объявила о старте продаж нового смартфона Galaxy A80 на российском рынке электроники.
Обновлено в 08:13
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
Авто

СП Ford Sollers в сентябре начнет выпуск обновленного Ford Transit

Обновлено в 07:57
Политика

Партия Порошенко возглавила антирейтинг на Украине

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» удерживает первое место в антирейтинге парламента.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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