Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»Чемпионат 15:22

В команде нормальная, дружеская атмосфера. С некоторыми футболистами в сборной играл, некоторых знал по выступлениям за разные клубы. В принципе, нормально встретили. Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и приступили к работе.

32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком». За московский клуб хавбек выступал с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.

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