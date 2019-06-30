Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»Чемпионат вчера в 15:22

В команде нормальная, дружеская атмосфера. С некоторыми футболистами в сборной играл, некоторых знал по выступлениям за разные клубы. В принципе, нормально встретили. Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и приступили к работе.

32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком». За московский клуб хавбек выступал с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.

Спорт день за днем

Общество Гидрометцентр назвал сроки возвращения летней погоды Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, когда можно ожидать возвращения настоящей летней погоды — жаркой и без затяжных дождей.

Политика Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Общество В Канске из-за паводка введен режим ЧС В городе Канске Красноярского края из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Экономика Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон».

Политика Япония ужесточает порядок экспорта наноматериалов в Южную Корею Япония ужесточает порядок экспорта в Южную Корею материалов в области нанотехнологий, которые используются в электронной промышленности, в связи с "подрывом доверительных отношений" двух стран, говорится в распространенном в понедельник сообщении японского министерства экономики, торговли и промышленности.

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Общество Поместье Жаклин Кеннеди продают за $65 млн По данным телеканала, дом, в котором выросли три поколения семьи Кеннеди, продают за $65 млн.

Футбол Леонид Федун раскрыл трансферные планы «Спартака» Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заверил журналистов, что этим летом клуб пригласит несколько новых футболистов.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.

Политика Туск приостановил саммит Евросоюза Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.

Политика Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.

Общество В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.

Общество Около 14 тысяч беженцев из лагеря «Рукбан» прошли реабилитацию в Хомсе Около 14 тысяч беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии прошли реабилитацию в городе Хомс, сообщил журналистам начальник центра временного размещения беженцев Ахмед Салим.

Энергетика Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".

Общество Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров «Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.

Общество Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни» Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.

Политика Организаторы G20 обозначили южные Курилы как часть Японии На официальном сайте G20 разместили видео, на котором показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

Политика «Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Политика В раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом Украинцы совершили ошибку, когда голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, заявил 30 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Происшествия Гонщик спортивного глиссера погиб на регате в Канаде Во время ежегодной регаты "Тысяча островов" в Канаде погиб гонщик спортивного глиссера.

Армия и оружие Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.

Политика Неформальная встреча Путина и Лукашенко прошла в Минске Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Экономика В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ В трёх российских регионах, как на днях сообщила Российская газета, услуги ЖКХ в прошлом году обходились дешевле пятисот рублей в месяц.