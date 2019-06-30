Футбол
Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»Чемпионат вчера в 15:22
32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком». За московский клуб хавбек выступал с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.
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В команде нормальная, дружеская атмосфера. С некоторыми футболистами в сборной играл, некоторых знал по выступлениям за разные клубы. В принципе, нормально встретили. Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и приступили к работе.
— Денис Глушаков, российский футболистЧемпионат вчера в 15:22
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
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