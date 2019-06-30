Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на тренировке в «Ахмате»RT на русском 04:57
Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков рассказал о том, как прошёл обряд посвящения в новой команде.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:02, Вашингтон
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Обновлено в 11:16
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Экономика
ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей
ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Авто
GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности синдрома Иценко-Кушинга
Ученые рассказали об опасности синдрома Иценко-Кушинга, о том, какие симптомы ему предшествуют, и какие серьезные последствия он может вызвать, сообщает издание «Planet Today».
Обновлено в 10:29
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Политика
В Крыму назвали вбросом сообщения о высоких ценах на отдых в регионе
Информацию о высоких ценах на отдых в Крыму распространяли компании, которые специализируются на зарубежном туризме.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Нижневартовске загорелся жилой дом
Обновлено в 09:49
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12
12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.
Обновлено в 09:37
Политика
Иран превысил лимит по запасам низкообогащенного урана
Иран уже превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает в понедельник агентство Fars со ссылкой на неназванный источник.
Обновлено в 07:02
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Теннис
Хачанов вышел во второй круг Уимблдона
Обновлено в 10:50
Происшествия
Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Обновлено в 10:29
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:14
Культура
Книга «Субкультура» Троицкого вышла на русском
Книга музыкального критика Артемия Троицкого «Субкультура: О яростных и непохожих» вышла на русском языке.
Обновлено в 10:45
Наука
Структура белого вещества мозга предсказала удовольствие от музыки
Результаты работы ученых, во-первых, поддерживают уже существующие данные о том, что способность к получению удовольствия от музыки напрямую связана с функциональной связностью между отделами сенсорной системы и системы вознаграждения, а во-вторых, говорят о том, что само удовольствие зависит и от анатомических особенностей головного мозга.
Обновлено 29 июня в 05:44
Кино
Съёмки третьего фильма о Билле и Теде стартуют 1 июля
Обновлено в 03:12
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Политика
ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Самолет-разведчик США несколько часов кружил вдоль границ России
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V около трех часов летал вблизи границ России в регионе Балтики, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 11:06