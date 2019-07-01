Футбол

Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке в «Ахмате»РИА Новости 04:07

Новичок футбольного клуба "Ахмат" Денис Глушаков рассказал о том, как он прошел обряд посвящения в грозненском клубе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой в «Ахмате»

Газета.Ru14:50

Глушаков танцует лезгинку в «Ахмате», «Зенит» выбирает из защитников «Наполи». Трансферы и слухи дня

Sport24.ru02:30

Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»

Чемпионатвчера в 15:22

Глушаков на первой тренировке в «Ахмате» станцевал лезгинку (ВИДЕО)

Sport.ruвчера в 16:58

Глушаков попытался станцевать лезгинку перед первой тренировкой в «Ахмате»

Sports.ruвчера в 15:25

Видео дня: Глушаков танцует лезгинку на тренировке «Ахмата»

Советский спортвчера в 14:54

Глушаков станцевал лезгинку. И это - в первый же день в «Ахмате»

Спорт-Экспрессвчера в 15:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Общество

В Москву вновь придет похолодание

Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32
Теннис

Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона

Обновлено в 14:40
Кино

Netflix показал Геральта, Цири и Йеннифер из сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал постер сериала «Ведьмак».
Обновлено в 10:48
Происшествия

Дело Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело, по которому ранее проходил корреспондент "Медузы" Иван Голунов, передано в Следственный комитет России, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Наука

На Земле резко выросла скорость вымирания насекомых

Обновлено в 12:10
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Обновлено в 13:11
Политика

Певица Нино Катамадзе отказалась от дальнейших выступлений в России

Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе больше не планирует выступать в Российской Федерации.
Обновлено вчера в 12:08
Музыка

Первый канал обновит систему голосования на шоу «Голос»

Стало известно, что сейчас Первый канал проводит обновление системы голосования в «Голосе».
Обновлено в 10:00
Происшествия

Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке»

Вчера на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд избрал меру пресечения - домашний арест.
Обновлено в 09:04
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Общество

Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Хоккей

Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ

Обновлено в 14:48
Авто

Обновленный Ford Transit начнут выпускать в России

Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Украина изменила планы учений с США из-за России

Обновлено в 11:22
Политика

Генпрокуратура Украины выдвинула новые обвинения против главы ЛНР

Генпрокуратура Украины сообщила, что против главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника выдвинуты новые обвинения по трем статьям уголовного кодекса.
Обновлено в 13:37
Происшествия

На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов

Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 11:11
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.
Обновлено в 13:37
Происшествия

В Германии разбился военный вертолет

Обновлено в 09:08
Путешествия

В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах

Обновлено в 05:03
Политика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих россиян

Росстат с 2020 года будет адртсно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, "которая будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:29
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Мексиканский город завалило градом

Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына

Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Экономика

Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине

С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Технологии

Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»

Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено в 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное