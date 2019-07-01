Новичок футбольного клуба "Ахмат" Денис Глушаков рассказал о том, как он прошел обряд посвящения в грозненском клубе.

Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке в «Ахмате»

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