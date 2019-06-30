Футбол

Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата»Евро-футбол.ру вчера в 16:09

Полузащитник Денис Глушаков провёл первую тренировку в "Ахмате". Экс-капитан "Спартака" в окружении новых одноклубников станцевал лезгинку.
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Денис Глушаков
В команде нормальная, дружеская атмосфера. С некоторыми футболистами в сборной играл, некоторых знал по выступлениям за разные клубы. В принципе, нормально встретили. Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и приступили к работе.
— Денис Глушаков, российский футболистЧемпионат вчера в 15:22

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Видео дня: Глушаков танцует лезгинку на тренировке «Ахмата»

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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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