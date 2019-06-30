Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата»Газета.Ru 16:23
Полузащитник Денис Глушаков, который провел первую тренировку в грозненском "Ахмате", станцевал лезгинку, сообщает Sport24. Футболист прибыл в расположение команды 29 июня, в этот же день было объявлено о его переходе.
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