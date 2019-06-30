Футбол
Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»Чемпионат вчера в 15:22
32-летний Глушаков перешёл в «Ахмат» в статусе свободного агента, после того как расторг контракт со «Спартаком». За московский клуб хавбек выступал с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
Политика
«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку
Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова – Сергей Меликов и Сергей Милейко – подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме
В петербургском кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных отравились 26 посетителей.
Обновлено в 05:11
Футбол
Мамаев рассказал, что будет скучать по сокамерникам
Обновлено в 06:58
ЖКХ
В Волгограде фактический рост тарифов составил 7,6%
В Волгограде тарифы повысятся реально на 7,6%. С 1 января 2019 года официально коммуналка подорожала на 1,7%, а с сегодняшнего дня — ещё на 2,4%. В своём исследовании аналитики пришли к выводу, что расхождения официального и реального роста цен на услуги ЖКХ нет только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми.
Обновлено в 01:17
Игры
Квест-директор Cyberpunk 2077 рассказал об оружии
Во время беседы с журналистами, квест-директор игры Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич поведал новые детали, которые касаются вооружения, ожидаемого в будущей игре, а также его настройки и использования во время боя.
Обновлено в 04:20
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Авто
Трюкач сделал неудачное сальто через разогнавшийся Lamborghini
На очередном выложенном в YouTube ролике можно увидеть, как один из доморощенных каскадёров захотел перепрыгнуть через спорткар Lamborghini, который мчался на него с большой скоростью.
Обновлено в 06:12
Общество
В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз просился в туалет
В Алексеевском районе Татарстана сын руководителя отдела образования Алексеевского района в процессе сдачи ЕГЭ-2019 просился в туалет по разным данным от 9 до 14 раз.
Обновлено в 05:35
Политика
Опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге
Если бы парламентские выборы на Украине проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий, в том числе занявшая первое место в рейтинге партия «Слуга народа».
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Александра Стриженова согласилась выносить ребенка для Успенской
Внучка актера Олега Стриженова Александра согласилась выносить ребенка для «королевы русского шансона» Любови Успенской.
Обновлено в 07:16
Авто
В России массово отзывают Porsche Panamera
Обновлено в 04:17
Происшествия
Самолет потерпел крушение в Техасе, погибли 10 человек
В результате крушения самолета в городе Эддисон, что находится в штате Техас, погибли десять человек.
Обновлено в 00:47
Политика
Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Авто
Обновленное СП Ford и «Соллерса» начинает работу
Обновленное совместное предприятие Ford и «Соллерса» официально начало операционную деятельность.
Обновлено в 07:13
Экономика
Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост
Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
3 июля температурный фон составит 18-20 градусов, а до конца недели прогнозируется 17-19 градусов, что ниже нормы на 2-3 градуса.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
На Кипре назвали российской ракетой упавший с неба неопознанный объект
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком
Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.
Обновлено в 05:00
Авто
Составили топ-10 дизельных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей в России.
Обновлено в 04:22
Политика
Глава Евросовета Туск приостановил экстренный саммит ЕС
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил проходивший в понедельник, 1 июля, экстренный саммит Евросоюза (ЕС) по определению ключевых постов объединения.
Обновлено в 07:07
Политика
Глава СНБО Украины высказался против визового режима с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.
Обновлено в 06:46
Происшествия
СК опубликовал видео задержания трех чиновников в Дагестане
Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео задержания подозреваемых в превышении полномочий троих замдиректоров казенного учреждения (ГКУ) «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» в Дагестане.
Обновлено в 04:53
Политика
Зеленский попросил привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности
Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что он не согласовал ответ на ноту МИД России о статусе задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 07:26
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Технологии
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39