Футбол
Глушаков пообещал добиться выхода «Ахмата» в еврокубкиРБК 10:29
Новичок грозненского «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что постарается вывести команду в еврокубки. В прошлом сезоне грозненский клуб занял в чемпионате России восьмое место. От пробившегося в Лигу Европы с шестой позиции тульского «Арсенала» он отстал на четыре очка.
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Гендиректор «Ахмата»: Конфликты Глушакова нас не смущали, одна сторона не бывает виноватой
Спорт день за днем08:34
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Общество
В Чунском и Зиминском районе ухудшается паводковая обстановка
В Чунском и Зиминском районах в реках поднимается вода. В Чунском районе ввели режим чрезвычайно ситуации.
Обновлено в 07:22
Культура
Художник Леонид Пастернак - неизвестный отец известного сына
Мало кто знает, что отец писателя Бориса Пастернака - Леонид Пастернак — известный художник-живописец и график.
Обновлено в 08:21
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Подтвердились данные о массовой расправе боевиков над христианами в Мали
По сообщениям выживших очевидцев, перед самым рассветом к посёлку, где проживают представители этнической общности догонов (по вероисповеданию - преимущественно христиане западных деноминаций), прибыло около 50 вооружённых боевиков-исламистов.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
В технополисе «Эра» в Анапе разработали двигатели для экзоскелетов
Отмечается, что механизм, разработанный в Анапе, позволяет выполнять более точные движения, чем аналоги, кроме того, он более легкий и компактный.
Обновлено в 10:59
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Красноярском крае загорелся торговый комплекс
Обновлено в 09:56
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии
Обновлено в 10:24
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии
Находившиеся в салоне легковушки пять человек погибли, двое из них — дети.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем
Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
Обновлено в 10:12
Политика
В Осаке прошла встреча Трампа и Путина
Сегодня в Осаке в рамках саммита G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
В США расстреляли известного рэпера
Обновлено в 10:35
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Обновлено в 09:57
Футбол
Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды
Обновлено в 08:53
Происшествия
Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех
Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:12
Политика
Путин напомнил Западу о зеркальных ответах России
Действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальными, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено в 04:03
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Футбол
Дзюба, Азмун и Дриусси выйдут за «Зенит» против чемпиона Сербии
Мостовой, Шатов, Мусаев, Прохин и вратарь Бабурин начнут матч на скамейке запасных.
Обновлено в 10:35
Политика
Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Футбол
«Рубин» подтвердил подписание контракта с Суторминым
Футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с бывшим полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского клуба.
Обновлено в 11:07
Футбол
Одноклубник Головина сменил «Монако» на «Уэску»
Вратарь «Монако» Альваро Фернандес стал игроком испанской «Уэски». Сообщается, что соглашение с 21-летним игроком подписано на три года.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество
Росстат заплатит почти 1 млрд рублей за рекламу переписи населения
Росстат объявил открытый аукцион на право выполнения услуг «по проведению в 2019-2020 годах информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года и информационному сопровождению и популяризации ее итогов в 2021 году».
Обновлено в 11:06
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Общество
Аэропорт Ньюарка возобновил работу после чрезвычайной ситуации
Международный аэропорт Ньюарка, расположенный в американском штате Нью-Джерси, возобновил работу после чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 10:42
Политика
Страны G20 откажут коррупционерам в убежище
Обновлено в 06:10