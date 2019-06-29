Футбол

Глушаков пообещал добиться выхода «Ахмата» в еврокубкиРБК 10:29

Новичок грозненского «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что постарается вывести команду в еврокубки. В прошлом сезоне грозненский клуб занял в чемпионате России восьмое место. От пробившегося в Лигу Европы с шестой позиции тульского «Арсенала» он отстал на четыре очка.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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