Глушаков стал футболистом «Ахмата»Газета.Ru 03:28

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере. Отмечается, что соглашение рассчитано на один год с возможность продления еще на один сезон. Футболист прибудет в расположение клуба из столицы Чечни 29 июня.

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Автоспорт Бинотто: Не вижу причин менять состав команды Руководитель Скудерии Маттиа Бинотто подтвердил, что в Ferrari не вполне довольны шинами Pirelli в этом году, а также заявил, что не видит причин в следующем году менять состав команды.