Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»Газета.Ru 03:28
Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере. Отмечается, что соглашение рассчитано на один год с возможность продления еще на один сезон. Футболист прибудет в расположение клуба из столицы Чечни 29 июня.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:03, Вашингтон
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Коврове
Врачи диагностировали ожоги до 80% тела у двоих пострадавших при хлопке газа в жилом доме в городе Ковров Владимирской области.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Американский десантный корабль зашел в порт Одессы
Обновлено в 06:44
Происшествия
Тело выпускника найдено рядом с 5 бутылками виски в Подмосковье
По данным РЕН ТВ, признаков насильственной смерти на теле не было обнаружено. Около трупа находились 5 бутылок из-под виски.
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Из-за ухода главного дизайнера снизилась капитализация Apple
Дизайнер Apple Джонатан Айв принял решение покинуть компанию в связи с желанием открыть собственную дизайнерскую студию, одним из первых клиентов которой будет именно Apple.
Обновлено в 07:28
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Общество
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
В апреле американские ортопеды предупредили, что сандалии на высокой платформе, вернувшиеся в моду из 1990-х годов, могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 07:20
Транспорт
В Приангарье паводок разрушил девять мостов
Отмечается, что в районе паводка в Иркутской области затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.
Обновлено в 07:14
Политика
СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца
Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
Авто
Aston Martin Vanquish получит механическую КПП
Ожидается, что новый Vanquish будет оснащён 7-ступенчатой КПП от Vantage AMR, которая позволяет пилоту переключаться без сброса газа, а также перегазовывает на переключениях вниз.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Трамп решил отменить санкции в отношении Huawei
На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниями заключать контракты по продаже оборудования китайскому производителю Huawei.
Обновлено в 05:43
Политика
Путин и Абэ рассказали о сближении России и Японии
В двусторонних отношениях России и Японии наблюдается развитие, заявили президент РФ Владимир Путин и премьер Синдзо Абэ.
Обновлено в 06:33
Политика
Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым
Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина призналась в романе с коллегой Еленой Темниковой, пишет журнал Star Hit.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов
В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-Биссаки
Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:12
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Отмечается, что до 29 июня ожидается усиление северного ветра порывами 14-19 м / с. МЧС предупредила москвичей не ставить машины на парковочные участки возле деревьев и у слабо укрепленных конструкций.
Обновлено в 07:33
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Украинские военные в штатском минируют Донбасс
У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий.
Обновлено в 07:51
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Флагманский корабль Шестого флота США посетит Эстонию
В субботу 29 июня, после завершения учений НАТО Baltops 2019, в эстонский порт Мууга зайдёт с визитом флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney.
Обновлено в 05:41
Политика
Либеральная идея начинает поедать сама себя, считает Путин
По словам Владимира Путина, либеральная идея уже начинает поедать сама себя.
Обновлено в 04:43
Футбол
«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче
Обновлено в 07:27
Автоспорт
Хюлькенберг потеряет всего пять позиций на старте Гран-при Австрии
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг будет оштрафован на пять позиций на стартовой решётке Гран-при Австрии, сообщает GPFans.
Обновлено в 05:37
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Игры
Создатель Limbo беспокоится, что его новый проект не выделится среди конкурентов
Обновлено в 03:44
Политика
Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита G20
Президент России Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено в 03:47