Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»ТАСС 03:18

Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

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