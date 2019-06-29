Футбол
Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»ТАСС 03:18
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.
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