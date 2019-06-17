Футбол
Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»Вести.Ru 10:45
Московский "Спартак" в ближайшее время расторгнет контракт со своим капитаном Денисом Глушаковым. 31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Полный оклад Глушакова составляет порядка 2,7 миллионов евро в год. Вместе с ним в "Сочи" на тех же условиях может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров – в его случае "Спартак" также рассматривает вариант расставания по обоюдному согласию сторон.Спорт-Экспресс09:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:04, Вашингтон
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Культура
Новым «Простоквашино» заинтересовались телеканалы Италии и Германии
Телеканалы из Германии, Италии, Швеции, Финляндии, Китая и Кореи продемонстрировали серьезный интерес, скоро студия начнет с ними коммерческие переговоры.
Обновлено в 22:52
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Футбол
Экс-президента УЕФА Платини арестовали по делу о коррупционном сговоре
Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Перепуганные пассажиры рейса в Таиланд устроили бунт в Новосибирске
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
«Зенит» вылетает на сборы в Австрию
Петербургский футбольный клуб «Зенит» вылетает на тренировочные сборы в Австрию.
Обновлено в 03:17
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Происшествия
Иномарка налетела на столб в Кемерове
Фото: Инцидент Кемерово Очевидцы сообщают, что автомобили двигались во встречном направлении, столкнулись, и в итоге "Шевроле" отбросило на фонарный столб.
Обновлено в 21:54
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера
Обновлено в 09:40
Политика
Украина планирует восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом
Украина планирует частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом — об этом сказано в плане развития компании "Укрзалізниця".
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21
В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
Обновлено в 22:00
Происшествия
Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой
Мировой суд в Гудермесе оштрафовал жительницу Северной Осетии, разместившую в соцсетях видео, на котором она, предположительно, на территории Чечни в полицейской форме стреляет из автомата в воздух.
Обновлено в 18:30
Общество
Шесть выпускников в Забайкалье получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому
Шесть выпускников из Читы и Приаргунского района получили предварительно 100 баллов за экзамен по русскому языку, об этом «МК в Чите» рассказали в пресс-службе Минобразования Забайкальского края.
Обновлено в 22:31
Общество
Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.
Обновлено в 21:47
Общество
Семья Виктора Бута в сентябре посетит его в американской тюрьме
Супруга и дочь российского гражданина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, намерены посетить его в начале сентября текущего года.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Индийский подросток защитил младшего брата от леопарда
Затаившийся в кустах леопард неподалеку от деревни Карпатвади (штат Махараштра) напал на двух детей — 14-летнего Нареша Калурама и его 7-летнего брата Харшада Виттхала Бхала.
Обновлено в 22:59
Армия и оружие
Крупнейший корабль ТОФ впервые пройдет в морском параде в День ВМФ
Самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота — корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» — впервые примет участие в морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено в 22:02
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.
Обновлено в 19:32
Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»
Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:47
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено в 14:52
Общество
Новый штраф ввели в России для любителей пикников
Напомним, что режим ЧС вводят при крупных природных пожарах. В это время людям запрещено посещать леса.
Обновлено в 23:00
Гаджеты
Xiaomi представила в России смарт-телевизоры
Xiaomi представила в России три смарт-телевизора, смартфон, наушники и браслет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Музыка
Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном
Обновлено в 22:04
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04