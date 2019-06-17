Футбол

Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»Вести.Ru вчера в 10:45

Московский "Спартак" в ближайшее время расторгнет контракт со своим капитаном Денисом Глушаковым. 31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
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Глушаков близок к переходу в «Сочи»

Полный оклад Глушакова составляет порядка 2,7 миллионов евро в год. Вместе с ним в "Сочи" на тех же условиях может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров – в его случае "Спартак" также рассматривает вариант расставания по обоюдному согласию сторон.
Спорт-Экспрессвчера в 09:32

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Глушаков получит 100 млн за разрыв контракта со «Спартаком»

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Legalbet17 июня в 07:47

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Матч ТВвчера в 09:59

💔Глушаков уходит из «Спартака», Лэмпард возвращается в «Челси», Семин не знает новичка «Локо». Трансферный дайджест Sports.ru

Sports.ruвчера в 16:44
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
Армия и оружие

Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии

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Обновлено вчера в 17:25
Политика

Зеленский прокомментировал нежелание помочь трясущейся Меркель

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Политика

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Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили

В музее "Собрание" бизнесмена и вице-президента РСПП Давида Якобашвили в Москве на улице Солянка начался обыск, который проводят оперативники ФСБ.
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Общество

Алибасов дал первое интервью после госпитализации

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Наука

Сколько правды в сериале «Чернобыль»?

Об этом мы будем говорить в ближайшее время в программе «Точка зрения» с участником ликвидации последствий Чернобыля - Михаилом Борисовичем Барвинским.
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Происшествия

Все цыгане покинули Чемодановку

Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
Обновлено 17 июня в 15:37
Авто

Эксперты назвали самые медленные автомобили в мире

Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова похудела на 25 кило, отказавшись от трех продуктов

Телеведущая раскрыла секрет стройной фигуры. Анфиса Чехова пару лет назад поразила поклонников, экстремально похудев.
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Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
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Происшествия

В Москве задержана банда подпольных банкиров

Полицейские задержали в Москве банду подпольных банкиров. Они незаконно обналичили свыше 37 миллионов рублей.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 14:11
Технологии

LinkedIn провела ребрендинг

Соцсеть для поиска деловых контактов LinkedIn провела ребрендинг. В частности, были обновлены логотип, фирменный шрифт и цветовая палитра.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

В результате землетрясения на северо-западе Японии пострадал 21 человек. Об этом 19 июня сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 00:19
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено вчера в 16:34
Политика

Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
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Общество

Еще три сахалинских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

Еще трое сахалинских выпускников написали экзамен по русскому языку и физике на 100 баллов, сообщает пресс-служба министерства образования Сахалинской области.
Обновлено вчера в 21:13
Здоровье

Врачи рассказали, чем опасно детское ожирение

Испанские медики выяснили, что ожирение в детском возрасте способствует развитию гипертонии.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено вчера в 10:18
Здоровье

С начала года горожане воспользовались услугой записи на прием к врачу на mos.ru около шести миллионов раз

Услугой записи на прием к врачу на mos.ru воспользовались около шести миллионов раз с начала года.
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Общество

Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток в Приморье и назначил штраф в размере 37,6 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:12
Авто

В России отзывают 1,3 тысячи автомобилей Audi

Как говорится в сообщении на сайте регулятора, отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi A3, реализованных в период с 2016 года по 2019 годы.
Обновлено вчера в 06:39
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
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Армия и оружие

Крупнейший корабль ТОФ впервые пройдет в морском параде в День ВМФ

Самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота — корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» — впервые примет участие в морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено вчера в 22:02
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Общество

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Происшествия

Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол

Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках

Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
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Наука

Россия и США не проводили опытов по зачатию в космосе

Опытов по зачатию ребенка в космосе не проводилось, у России даже не было такой возможности, а ученые США не стали бы рисковать здоровьем ребенка, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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