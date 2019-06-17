Футбол

Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»Вести.Ru вчера в 10:45

Московский "Спартак" в ближайшее время расторгнет контракт со своим капитаном Денисом Глушаковым. 31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
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с чего всё началось

Глушаков близок к переходу в «Сочи»

Полный оклад Глушакова составляет порядка 2,7 миллионов евро в год. Вместе с ним в "Сочи" на тех же условиях может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров – в его случае "Спартак" также рассматривает вариант расставания по обоюдному согласию сторон.
Спорт-Экспрессвчера в 09:32

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СМИ: Футболист «Спартака» Глушаков перейдет в «Сочи»

МК-Спортвчера в 12:33

💔Глушаков уходит из «Спартака», Лэмпард возвращается в «Челси», Семин не знает новичка «Локо». Трансферный дайджест Sports.ru

Sports.ruвчера в 16:44

Глушаков – в «Сочи», «Ливерпулю» интересен Дембеле из «Барселоны»

Спорт-Экспрессвчера в 17:15

Журналист Егоров: «Зарплата Мелкадзе в „Спартаке“ – 3 миллиона рублей в месяц»

Бомбардир.рувчера в 14:48

Глушаков получит 100 млн за разрыв контракта со «Спартаком»

Нева Спортвчера в 16:10

СМИ: Глушаков станет игроком «Сочи»

Матч ТВвчера в 09:59

Летние трансферы: где ждут Дзюбу, Чалова, Фернандеса и Глушакова?

Legalbet17 июня в 07:47
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Общество

25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты

В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 22:04
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Общество

СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях

Для родителей и педагогов в анкетах предусмотрены графы «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Алибасов дал первое интервью после отравления

Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 20:31
Общество

Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров

«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Спорт

Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Политика

Меркель назвала условие снятия санкций с России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
Обновлено вчера в 09:50
Общество

В Японии запретили физическое наказание детей

Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Общество

КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности

Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

В ходе расследования эксперты выяснили, что Шах сам отклонил воздушное судно от курса, предположительно убив второго пилота перед этим, а затем осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тысяч километров.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Наука

Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено 17 июня в 14:22
Экономика

Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями

Самый большой средний размер пенсии установлен на Чукотке (27044 рубля), в Ненецком автономном округе (23993 рубля), Магаданской области (23239 рублей), Камчатском крае (23214 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (22581 рубль) и Ханты-Мансийском автономном округе (22478 рублей), говорится в докладе ведомства.
Обновлено вчера в 16:15
Общество

Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей

В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52

Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре

Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Общество

Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей

Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.
Обновлено в 01:09
Политика

Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок

Обновлено вчера в 21:11
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

«Порту» рассматривает голкипера «Ренна» на замену Касильясу

Сообщается, что португальский клуб видит в 26-летнем чехе замену Икеру Касильясу, который ранее перенес сердечный приступ.
Обновлено в 01:29
Кино

Анна Михалкова названа лучшей телеведущей на «ТЭФИ-KIDS»

Лучшим детским телеканалом назван «СТС Kids».
Обновлено в 00:50
Общество

Назван срок перехода на раздельный сбор мусора в Москве

Как отмечается, переход на раздельный сбор мусора должен начаться с 1 января следующего года.
Обновлено вчера в 18:53
Энергетика

Киев подготовил «Газпрому» альтернативный вариант контракта на транзит

О запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа, рассказал во вторник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии, стрелявшую из автомата

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Чеченской Республике, мировой суд в Гудермесе постановил оштрафовать на 40 тысяч рублей жительницу Северной Осетии, которая разместила в соцсетях видеоролик, где она стреляет из автомата, одевшись в форму сотрудника полиции.
Обновлено вчера в 18:49
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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