Футбол

Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»Вести.Ru 10:45

Московский "Спартак" в ближайшее время расторгнет контракт со своим капитаном Денисом Глушаковым. 31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
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Глушаков близок к переходу в «Сочи»

Полный оклад Глушакова составляет порядка 2,7 миллионов евро в год. Вместе с ним в "Сочи" на тех же условиях может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров – в его случае "Спартак" также рассматривает вариант расставания по обоюдному согласию сторон.
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Канны, Бразилия и Байкал. Как провели отпуск футболисты РПЛ

Life.ru03:05
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
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Обновлено в 13:02
Кино

На кинофестивале «Зеркало» открыли выставку декораций «Сталкера»

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Технологии

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«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
Спорт

Женская сборная России проиграла команде США в волейбольной Лиге наций

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ФСБ проводит обыски в частном московском музее «Собрание»

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Музыка

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Стоит отметить, что сольный концерт певица даст практически после десятилетнего перерыва.
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Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса

Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.
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Армия и оружие

В Воронеже начали производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В

Производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В начали в Воронеже, заявил гендиректор компании "Ил" Юрий Грудинин.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
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Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия", которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 по московскому времени.
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Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке

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Срок нахождения под стражей для Платини не определен

Срок пребывания под стражей бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини не установлен.
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Комличенко назвал футболиста, с которым бы хотел провести 24 часа

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Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
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В России отзывают 1,3 тысячи автомобилей Audi

Как говорится в сообщении на сайте регулятора, отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi A3, реализованных в период с 2016 года по 2019 годы.
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Самые высокие пенсии в России получают на Чукотке, в Ненецком АО, Магаданской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, говорится в докладе по результатам мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, подготовленном министерством труда и соцзащиты.
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Вадим Галыгин в третий раз стал отцом

Вадим Галыгин опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram новость, рассказав, что в третий раз стал отцом.
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Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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