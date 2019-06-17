Футбол

Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»Вести.Ru 10:45

Московский "Спартак" в ближайшее время расторгнет контракт со своим капитаном Денисом Глушаковым. 31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
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Глушаков близок к переходу в «Сочи»

По данным "СЭ", в ближайшее время должно быть официально объявлено о заключении контракта 32-летнего полузащитника Дениса Глушакова с "Сочи". При этом с клубом-новичком РПЛ футболист подпишет соглашение в качестве свободного агента.
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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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