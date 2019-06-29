Как стало известно "Чемпионату", "Ахмат" предложил полузащитнику Денису Глушакову контракт на один год с зарплатой € 1 млн. 32-летний игрок склоняется к тому, чтобы принять предложение грозненского клуба.

с чего всё началось

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, вероятно, продолжит карьеру в "Ахмате". По информации источника, грозненский клуб предложил ему однолетний контракт с зарплатой € 1 млн. Сообщается, что 32-летний хавбек склоняется к тому, чтобы принять предложение "Ахмата".

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Глушаков склоняется к переходу в «Ахмат»

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