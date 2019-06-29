Футбол

Глушаков склоняется к переходу в «Ахмат»Soccer.ru 18:37

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, вероятно, продолжит карьеру в "Ахмате". По информации источника, грозненский клуб предложил ему однолетний контракт с зарплатой € 1 млн. Сообщается, что 32-летний хавбек склоняется к тому, чтобы принять предложение "Ахмата".
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Глушаков склоняется к подписанию контракта с «Ахматом»

Как стало известно "Чемпионату", "Ахмат" предложил полузащитнику Денису Глушакову контракт на один год с зарплатой € 1 млн. 32-летний игрок склоняется к тому, чтобы принять предложение грозненского клуба.
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Sport24.ru19:23

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«Ахмат» предложил Глушакову контракт на год с зарплатой 1 млн евро

Sports.ru17:48

«Ахмат» готов предложить Глушакову €1 млн

Газета.Ru17:59

Грозный вариант для Дениса Глушакова – там он еще не был

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Sport.ru18:29

Глушаков склоняется к подписанию контракта с «Ахматом»

Чемпионат17:37
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Кредитный рейтинг Setl Group от S&P Global Ratings сохранен на уровне "B+", прогноз – "Стабильный", говорится в сообщении строительной компании.
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Чили обыграла Колумбию в Кубке Америки и вышла в 1/2 финала

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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