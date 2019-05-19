Футбол

Глушаков рассказал, как начался его конфликт с КарреройSport24.ru вчера в 15:23

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свой конфликт с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой. Игрок лайкнул пост с песней в исполнении актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры. Узнав об этом, тренер отправил Глушакова во второй состав.
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Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Газета.Ruвчера в 16:38

«Не нужно предъявлять, мы к тебе пришли и все сказали». Глушаков в эфире «Матч ТВ» - о конфликте с Каррерой

Матч ТВвчера в 16:56

Новое интервью Глушакова: рассказал про конфликт с Каррерой, лайки и пригласил болельщиков поговорить

Sports.ruвчера в 17:22

«Тренер сказал, мы делаем из него дурака». Глушаков – о Каррере, капитанстве и болельщиках «Спартака»

Спорт-Экспрессвчера в 16:35

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады мне не будет

Чемпионатвчера в 15:23

«Каррера сказал, что мы делаем из него дурака». Глушаков — о конфликте с Массимо

Sport24.ruвчера в 15:57

Глушаков рассказал, с чего начался конфликт с Каррерой

Sportbox.RUвчера в 15:37
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Политика

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Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

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Политика

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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к чиновникам с просьбой не вешать его изображения в своих кабинетах.
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Политика

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Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
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Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину

Обновлено в 04:09
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Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
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Российская промышленность отказывается от европейского оборудования

Российские предприятия отказываются от закупок оборудования из стран Европы в пользу машин из государств СНГ, Китая и Индии.
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В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

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Рынок автомобилей с пробегом в апреле вырос на 9%

Обновлено в 01:25
Наука

Раскрыта тайна происхождения Бермудских островов

Международная группа ученых установила, какие процессы привели к формированию Бермудских островов.
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Экономика

Вкладчикам «Югры» изменят меру отсечения

Компания АО «Комплексные инвестиции» направила одному из наиболее активных кредиторов банка «Югра» Михаилу Долматову предложение о выкупе обязательств у вкладчиков-«превышенцев» на общую сумму 16 млрд руб.
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Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
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Общество

В Челябинске после протестов отложили строительство часовни

В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.
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Происшествия

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Полумарафонец умер после забега в Петербурге

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Экономика

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Происшествия

Автомобиль такси упал в яму с кипятком в Петербурге

Легковой автомобиль одной из служб такси угодил в яму с горячей водой, образовавшуюся из-за прорыва трубы во дворе дома №152, корпус 2, на Бухарестской улице Санкт-Петербурга.
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Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко

Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
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В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

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«Ювентус» не сумел обыграть «Аталанту» в матче Серии А

Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой" в матче предпоследнего, 37-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на "Альянц Стэдиум" в Турине, завершилась со счётом 1:1.
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Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11

Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
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В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой

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Ярчайшим нововведением станет появление в семействе Superb новой субмодели — вседорожного Scout, который так пользуется популярностью в семействе Octaviz.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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