Футбол
Глушаков рассказал, как начался его конфликт с КарреройSport24.ru вчера в 15:23
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свой конфликт с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой. Игрок лайкнул пост с песней в исполнении актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры. Узнав об этом, тренер отправил Глушакова во второй состав.
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«Тренер сказал, мы делаем из него дурака». Глушаков – о Каррере, капитанстве и болельщиках «Спартака»
Спорт-Экспрессвчера в 16:35
«Каррера сказал, что мы делаем из него дурака». Глушаков — о конфликте с Массимо
Sport24.ruвчера в 15:57
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
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