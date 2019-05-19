Глушаков рассказал, как начался его конфликт с КарреройSport24.ru вчера в 15:23

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свой конфликт с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой. Игрок лайкнул пост с песней в исполнении актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры. Узнав об этом, тренер отправил Глушакова во второй состав.

Глушаков рассказал, как начался его конфликт с Каррерой

Политика Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Глава Службы безопасности Украины подал в отставку В пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) проинформировали о том, что председатель ведомства Василий Грицак подал рапорт главе государства об отставке.

Политика Зеленский назвал национальную идею Украины Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.

Политика Зеленский призвал чиновников не вешать в кабинетах его портрет Президент Украины Владимир Зеленский обратился к чиновникам с просьбой не вешать его изображения в своих кабинетах.

Политика Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что приехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде.

Кино Как закончилась «Игра престолов» После восьми долгих сезонов и семидесяти трех серий один из самых обсуждаемых сериалов за всю историю телевидения, наконец, закончился.

Финансы Доллар и евро снижаются на открытии торгов Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Гаджеты Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.

Экономика Российская промышленность отказывается от европейского оборудования Российские предприятия отказываются от закупок оборудования из стран Европы в пользу машин из государств СНГ, Китая и Индии.

Наука Раскрыта тайна происхождения Бермудских островов Международная группа ученых установила, какие процессы привели к формированию Бермудских островов.

Экономика Вкладчикам «Югры» изменят меру отсечения Компания АО «Комплексные инвестиции» направила одному из наиболее активных кредиторов банка «Югра» Михаилу Долматову предложение о выкупе обязательств у вкладчиков-«превышенцев» на общую сумму 16 млрд руб.

Происшествия Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.

Общество В Челябинске после протестов отложили строительство часовни В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.

Происшествия В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.

Происшествия Полумарафонец умер после забега в Петербурге Участник легкоатлетического пробега «Забег.РФ» умер после соревнований в центре Петербурга.

Экономика Счетная палата заявила о медленном исполнении нацпроектов Самый высокий уровень исполнения расходов в первом квартале года показали четыре нацпроекта — «Здравоохранение» (44,1 процента), «Наука» (20,6 процента), «Демография» (19,4 процента), «Международная кооперация и экспорт» (19,3 процента).

Происшествия Автомобиль такси упал в яму с кипятком в Петербурге Легковой автомобиль одной из служб такси угодил в яму с горячей водой, образовавшуюся из-за прорыва трубы во дворе дома №152, корпус 2, на Бухарестской улице Санкт-Петербурга.

Общество В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.

Шоу-бизнес Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.

Футбол «Ювентус» не сумел обыграть «Аталанту» в матче Серии А Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой" в матче предпоследнего, 37-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на "Альянц Стэдиум" в Турине, завершилась со счётом 1:1.

Гаджеты Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11 Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.

Происшествия В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.