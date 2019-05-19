Футбол

Глушаков рассказал, как начался его конфликт с КарреройSport24.ru вчера в 15:23

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свой конфликт с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой. Игрок лайкнул пост с песней в исполнении актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры. Узнав об этом, тренер отправил Глушакова во второй состав.
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Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Газета.Ruвчера в 16:38

Новое интервью Глушакова: рассказал про конфликт с Каррерой, лайки и пригласил болельщиков поговорить

Sports.ruвчера в 17:22

Глушаков рассказал, с чего начался конфликт с Каррерой

Sportbox.RUвчера в 15:37

«Тренер сказал, мы делаем из него дурака». Глушаков – о Каррере, капитанстве и болельщиках «Спартака»

Спорт-Экспрессвчера в 16:35

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады мне не будет

Чемпионатвчера в 15:23

«Каррера сказал, что мы делаем из него дурака». Глушаков — о конфликте с Массимо

Sport24.ruвчера в 15:57

«Не нужно предъявлять, мы к тебе пришли и все сказали». Глушаков в эфире «Матч ТВ» - о конфликте с Каррерой

Матч ТВвчера в 16:56
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Авто

АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus

Обновлено в 06:56
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников рассказал, что прокуратура обжаловала приговор по делу об инциденте с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 08:41
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени

Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Экономика

В России вырастет минимальный размер оплаты труда

В России будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

В Киеве прошла инаугурация Владимира Зеленского

Обновлено в 06:00
Экономика

Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»

В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир.
Обновлено в 09:30
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

В Томской области локализовали пожар на пилораме

Специалистам удалось локализовать крупный пожар на пилораме в Томской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:21
Общество

Климатическое лето преждевременно пришло в Москву

В Москву пришло климатическое лето, в 11 из 19 дней мая температура воздуха превышала 15°C. Об этом говорится в сообщении на портале "Метеоновости".
Обновлено в 08:27
Общество

Свыше 735 тыс. человек посетили фестиваль «Николин день» в Москве

Более 735 тыс. москвичей и гостей столицы посетили фестиваль искусств "Николин день", который впервые прошел в Москве с 17 по 19 мая, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
Обновлено в 07:07
Религия

Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор вокруг стройплощадки храма на месте сквера в Екатеринбурге, строительство которого вызвало протесты в городе, снесут в ближайшее время «ради мира и согласия».
Обновлено в 09:32
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Гаджеты

Huawei отреагировал на действия Google

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Певица МакSим выписалась из больницы после аварии

Певица МакSим вышла из больницы после того, как попала к врачам в результате травмы в ДТП.
Обновлено в 06:25
Здоровье

Российские врачи начали внедрять новый метод диагностики меланомы

Директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев сообщил, что в России внедряется новый метод диагностики меланомы.
Обновлено вчера в 22:08
Здоровье

Врачи Морозовской больницы удалили 16-летней пациентке пятилитровую опухоль яичника

Врачи Морозовской детской городской клинической больницы департамента здравоохранения Москвы удалили 16-летней пациентке гигантскую пятилитровую опухоль правого яичника.
Обновлено в 08:30
Политика

ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.
Обновлено в 07:03
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Спорт

Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Энергетика

Total и Eni отказались платить за загрязненную российскую нефть

Французская нефтяная компания Total и итальянская Eni заморозила платежи за российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба», сообщает Reuters.
Обновлено в 09:08
Футбол

«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клуб

Обновлено в 09:02
Экономика

NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу

Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание

Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39
Политика

Лавров прокомментировал инаугурационную речь Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал инаугурационную речь вступившего в должность президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:35
Политика

В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ

Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено в 07:48
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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