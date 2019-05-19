Футбол

Глушаков рассказал, как начался его конфликт с КарреройSport24.ru вчера в 15:23

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свой конфликт с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой. Игрок лайкнул пост с песней в исполнении актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры. Узнав об этом, тренер отправил Глушакова во второй состав.
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Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Газета.Ruвчера в 16:38

«Не нужно предъявлять, мы к тебе пришли и все сказали». Глушаков в эфире «Матч ТВ» - о конфликте с Каррерой

Матч ТВвчера в 16:56

Глушаков рассказал, с чего начался конфликт с Каррерой

Sportbox.RUвчера в 15:37

«Тренер сказал, мы делаем из него дурака». Глушаков – о Каррере, капитанстве и болельщиках «Спартака»

Спорт-Экспрессвчера в 16:35

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады мне не будет

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«Каррера сказал, что мы делаем из него дурака». Глушаков — о конфликте с Массимо

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Денис Глушаков: «Каррера сказал: вы из меня дурака делаете, не будет пощады»

Sports.ruвчера в 16:01
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Происшествия

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Происшествия

Футбольный арбитр умер от сердечного приступа во время матча

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Обновлено в 01:41
Экономика

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Население на западе Канады эвакуируют из-за лесных пожаров

Пожары стали причиной эвакуации населения в центральной части западной провинции Альберта в Канаде.
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Политика

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".
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Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины

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Обновлено вчера в 17:07
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Баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Евролиги

Баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финальном матче Евролиги со счетом 91:83.
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Российские хоккеисты одержали шестую победу подряд на чемпионате мира

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На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
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Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
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В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны в понедельник утром блокировать все входы и выходы зданий судов республики и ждать его речи в прямом эфире.
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Шоу-бизнес

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Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.
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В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

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Redmi K20 за 390 долларов представят 20 мая

Если ранее предполагалось, что аппарат выйдет 25 мая, то теперь дата «сместилась» на 20 мая.
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В Екатеринбурге неизвестные расписали трибуну у памятника Ленину оскорбительными заявлениями.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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