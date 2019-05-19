Глушаков рассказал, как начался его конфликт с КарреройSport24.ru вчера в 15:23

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свой конфликт с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой. Игрок лайкнул пост с песней в исполнении актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры. Узнав об этом, тренер отправил Глушакова во второй состав.

Глушаков рассказал, как начался его конфликт с Каррерой

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Происшествия Полиция доставила авиадебошира в отделение в Москве на кресле-каталке Сотрудники полиции задержали авиадебошира, который грубо нарушал общественный порядок в самолете в столичном аэропорту Домодедово.

Происшествия В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.

Происшествия Футбольный арбитр умер от сердечного приступа во время матча Футбольный судья погиб во время матча чемпионата "Боливии" между командами "Олвейс Рэди" и "Петролеро", передает "Советский спорт".

Экономика Центробанк сообщил о росте зарплат в России Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.

Происшествия Население на западе Канады эвакуируют из-за лесных пожаров Пожары стали причиной эвакуации населения в центральной части западной провинции Альберта в Канаде.

Политика Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".

Политика Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины В видеообращении, опубликованном в Facebook в субботу, Зеленский напомнил, что "инаугурация президента Украины назначена на 20 мая".

Баскетбол Баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Евролиги Баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финальном матче Евролиги со счетом 91:83.

Кино На HBO завершилась «Игра престолов» HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.

Политика Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Происшествия Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».

Политика В Ереване сторонники Пашиняна начали блокировку зданий судов В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны в понедельник утром блокировать все входы и выходы зданий судов республики и ждать его речи в прямом эфире.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич попыталась повторить шпагат Анастасии Волочковой На фото большая иномарка стоит в бескрайнем поле, а на крыше машины - улыбающаяся Анна Хилькевич, которая попыталась повторить шпагат балерины Анастасии Волочковой.

Политика Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.

Здоровье В Красноярском крае продолжает расти активность клещей На территории Красноярского края проводятся акарицидные обработки, с начала сезона обработаны территории площадью более 800 гектаров, в том числе места массового отдыха и дачные участки.

Гаджеты В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и т.д.

Гаджеты Redmi K20 за 390 долларов представят 20 мая Если ранее предполагалось, что аппарат выйдет 25 мая, то теперь дата «сместилась» на 20 мая.

Общество Службы занятости помогут сделать карьеру и сменить регион При необходимости людям могут предложить сменить профессию, переобучиться, переехать в другой регион.

Политика Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.

Общество В Екатеринбурге вандалы разрисовали памятник Ленину оскорблениями власти В Екатеринбурге неизвестные расписали трибуну у памятника Ленину оскорбительными заявлениями.