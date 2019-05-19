Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будетГазета.Ru 16:38
Хавбек московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал о конфликте возникшем между ним и бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой, передает "Советский спорт". По словам футболиста, обо всем он разговаривал с итальянским специалистом всегда напрямую.
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