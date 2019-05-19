Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будетГазета.Ru 16:38

Хавбек московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал о конфликте возникшем между ним и бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой, передает "Советский спорт". По словам футболиста, обо всем он разговаривал с итальянским специалистом всегда напрямую.
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Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Газета.Ru16:38

«Каррера сказал, что мы делаем из него дурака». Глушаков — о конфликте с Массимо

Sport24.ru15:57

Глушаков рассказал, с чего начался конфликт с Каррерой

Матч ТВ15:37

«Тренер сказал, мы делаем из него дурака». Глушаков – о Каррере, капитанстве и болельщиках «Спартака»

Спорт-Экспресс16:35

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады мне не будет

Чемпионат15:23

Глушаков раскрыл подробности конфликта с Каррерой

Евро-футбол.ру15:41

Денис Глушаков: «Каррера сказал: вы из меня дурака делаете, не будет пощады»

Sports.ru16:01
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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