Футбол

Глушаков рассказал Малахову о конфликте с женой
Рамблер
08:02

Футболист «Спартака» Денис Глушаков стал героем программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и прокомментировал аудиозаписи с угрозами, которые обнародовала его жена Дарья. Выпуск программы опубликован на сайте «Прямого эфира».
Рамблер08:02

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Глушакову стыдно перед мамой за матерные слова

Газета.Ru09:26

Денис Глушаков: «Эти аудиозаписи просто нарезали и слепили»

Матч ТВ07:36

Глушаков: у жены есть люди, которые помогают ей меня разуть

РИА Новости06:39

Глушаков назвал свою жену игрушкой, которой кто-то управляет

RT на русском07:13

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Евро-футбол.ру06:46

«Дарья – игрушка, кто-то сидит джойстиком управляет». Откровения Глушакова на передаче Малахова

Спорт-Экспресс09:45

«Мне стыдно. Аудиозаписи смонтировали». Глушаков оправдался за скандальный разговор с женой

Sport24.ru06:25
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Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Футбол

Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре

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Палата по разрешению споров РФС частично удовлетворила заявление защитника Евгения Макеева в отношении "Ростова".
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Футбол

Верят в Жозе: Какие топ-клубы готовы подписать Моуринью

Уволенный из "Манчестер Юнайтед" тренер Жозе Моуринью утверждает, что у него есть будущее и без "красных дьяволов".
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Каррагер: «Почеттино стоит возглавить МЮ, если ему предложат контракт»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино должен возглавить «Манчестер Юнайтед», если ему поступит соответствующее предложение.
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Рой Кин: «Футболисты „МЮ“ бросили Моуринью под автобус»

Фигурально выражаясь, игрокам сошло с рук убийство. Они спрятались за тренером, бросив его под автобус.
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Матчи ЧМ-2018 посмотрело более половины населения Земли

Согласно отчёту, все матчи чемпионата суммарно посмотрело 3,572 млрд человек. Как отмечает сайт ФИФА, это более половины населения планеты.
Обновлено в 04:50
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Из «Рубина» ушли главный врач команды и физиотерапевт

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Обновлено в 10:46
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Арсен Венгер: «Эмери блестяще справляется со своей работой»

Обновлено в 09:51
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Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

Нападающий «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», был задержан за вождение в нетрезвом виде, сообщает El diario de Sevilla.
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Газинский получил премию «Спортсмен Кубани»

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«Локомотив» и спортивный директор клуба Эрик Штоффельсхаус начали переговоры по расторжению контракта, сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 13:50
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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