Футбол
Глушаков раскритиковал слова Дзюбы о позорном судействе матчаМК-Спорт 06:49
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы о позорном судействе субботнего матча команд.
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с чего всё началось
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков дал комментарий после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0).Чемпионатвчера в 15:27
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Sport24.ruвчера в 17:32
Глушаков отреагировал на слова Дзюбы о «позорном» судействе матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»
RT на русскомвчера в 16:10
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