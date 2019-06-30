Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»Евро-футбол.ру 29 июня в 16:39

Новичок грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прибыл в расположение команды в Австрии.
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Рамзан Кадыров
Он трудолюбивый, высокопрофессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России.
— Рамзан Кадыров, российский политикМосковский Комсомолец вчера в 05:02

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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