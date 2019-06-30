Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»Евро-футбол.ру 29 июня в 16:39
Новичок грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прибыл в расположение команды в Австрии.
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Он трудолюбивый, высокопрофессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России.
— Рамзан Кадыров, российский политикМосковский Комсомолец вчера в 05:02
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«Очень рад теплому приему». Глушаков провел первую тренировку в составе «Ахмата»
Sport24.ruвчера в 09:22
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Общество
На mos.ru появился новый виджет с данными о пенсионных накоплениях
В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет «Пенсионный фонд», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Транспорт
В Екатеринбурге откроют Макаровский мост
В понедельник, 1 июля, в Екатеринбурге будет открыто движение по Макаровскому мосту.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Обновлено в 01:40
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Недвижимость
В России вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Росконтроль выявил только один качественный бренд ветчины
Во время исследования были оценены свежесть мяса, микробиологические и физико-химические показатели безопасности и соответствие заявленному составу.
Обновлено в 02:28
Политика
Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину
В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 08:07
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Политика
Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России
Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России.
Обновлено в 00:06
Политика
Порошенко: Украину оттесняют на «обочину мировой политики»
Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 17:18
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Энергетика
Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель
Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:39
Здоровье
Весившая 340 кг женщина смогла похудеть в 5 раз
Обновлено в 02:35
Общество
Названы регионы России, где за ЖКХ платили меньше 500 рублей
Самыми дешевыми услуги ЖКХ оказались в Дагестане, где в среднем в 2018 году платеж составлял 457 рублей с человека.
Обновлено 29 июня в 23:57
Общество
Двух новых министров назначили в Оренбуржье
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер назначил Алексея Пахомова исполняющим обязанности министра образования, и.о. министра здравоохранения стала Татьяна Савинова, ранее она была главным педиатром Екатеринбурга.
Обновлено в 02:49
Политика
Националисты во Львове провели «марш тысячелетия Украины»
Во Львове в воскресенье состоялся "марш тысячелетия украинского государства", который был организован националистами.
Обновлено вчера в 17:15
Кино
Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон
Чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:47
Спорт
IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено вчера в 15:15
Экономика
В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов
В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком.
Обновлено в 02:09
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Наука
Выявлено заболевание, повышающее риск развития рака
Ученые выяснили, что помимо рака органов дыхания пациентам с РС может грозить онкология центральной нервной системы — риск на 52% выше по сравнению со здоровыми людьми, а также онкология мочевыводящих путей (риск увеличен на 51%).
Обновлено в 01:25
Наука
Ученые связали два типа гамма-явлений в грозовых облаках
Оба, как известно, происходят внутри грозовых туч, в зависимости от различных положительных и отрицательных электрических зарядов вокруг них, вызванных ускоряющимися электронами.
Обновлено вчера в 03:23
Армия и оружие
В Ливии объявлена всеобщая мобилизация
Всеобщая мобилизация для противостояния турецким угрозам объявлена ливийским парламентом в воскресенье, 30 июля.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
В Красноярске горит пятиэтажный дом
Пятиэтажный дом гостиничного типа горит в Красноярске, пожарными спасены четыре человека, еще 40 эвакуировались самостоятельно.
Обновлено в 01:33
Здоровье
Бани становятся недоступными для россиян
News.ru ознакомился с данными Росстата, согласно которым «билет на помывку» в общем отделении бани за последние десять лет вырос в стране в 2,5 раза.
Обновлено в 02:00
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено 29 июня в 22:00
Здоровье
Акцию по проверке здоровья питомцев запустили в ветклиниках Москвы
Комплексное ультразвуковое исследование безопасно для животных и не несет никакого вреда mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы Обследовать домашнего зверька можно как непосредственно в ветеринарной клинике, так и вызвав врачей на дом.
Обновлено в 01:07
Гаджеты
У Samsung готова 7-нанометровая технология EUV
Отчет исследователей Samsung, опубликованный на симпозиуме по VLSI, свидетельствует, что 7-нанометровая технология EUV готова к серийному производству, а по энергетической эффективности продукции она превосходит обычную 7-нанометровую технологию.
Обновлено вчера в 05:13