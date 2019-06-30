Глушаков провёл тренировку в составе «Ахмата»Metaratings 10:19

Новичок «Ахмата» Денис Глушаков провёл первое тренировочное занятие в составе грозненцев. Напомним, что о переходе Глушакова в «Ахмат» после расторжения контракта со «Спартаком» стало известно 29 июня.

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Происшествия Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.

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Общество В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.

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