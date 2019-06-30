Футбол
Глушаков провёл тренировку в составе «Ахмата»Metaratings 10:19
Новичок «Ахмата» Денис Глушаков провёл первое тренировочное занятие в составе грозненцев. Напомним, что о переходе Глушакова в «Ахмат» после расторжения контракта со «Спартаком» стало известно 29 июня.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:23, Вашингтон
Политика
Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию
Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Появилось видео с выжившей в затопленном Тулуне свиньей
В затопленном городе Тулун под Иркутском выжила свинья, очевидцы увидели животное на мосту.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Общество
Из-за паводка в Иркутской области изменились цены на авиабилеты
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости спекуляций на фоне паводка в Иркутской области.
Обновлено в 03:33
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено в 17:30
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Наука
Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха
Обновлено 28 июня в 11:24
Политика
Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве
Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.
Обновлено в 20:08
Политика
Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 20:43
Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года
«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Наука
Не только Антарктида скрывает объекты со следами неизвестной жизни: новое открытие ученых
Ученые из ряда университетов Великобритании сделали на территории Арктики интересное открытие.
Обновлено 27 июня в 23:29
Происшествия
Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Политика
В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei
Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Российские истребители поднимались на перехват 11 раз за неделю
Истребители дежурных сил ПВО России поднимались в воздух 11 раз. В результате ни одного факта нарушения границы допущено не было.
Обновлено в 20:09
Происшествия
Два кроссовера полностью выгорели ночью в центре Кемерова
В ночь с 30 июня на 1 июля в Кемерове произошел пожар, в результате которого полностью сгорели две иномарки.
Обновлено в 21:40
Политика
Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:51
Общество
В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.
Обновлено в 21:35
Игры
Издатель A Plague Tale, Vampyr и Farming Simulator 19 отчитался о рекордном годе
Французский издатель Focus Home представил подробный отчёт по итогам прошедшего финансового года (1 апреля 2018-го — 31 марта 2019-го), ставшего для компании рекордным.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Как подростки: Дэвид и Виктория Бекхэм «зажгли» на танцполе
Посетители шоу диджея Ника Гримшоу с удивлением обнаружили «отрывающихся на всю катушку» Дэвида и Викторию Бекхэм.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Любовь Казарновская показала загородный дом
Обновлено в 00:00
Политика
В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин
С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Энергетика
Истекает срок действия соглашения правительства с нефтяными компаниями
Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и правительстве, несмотря на решение не продлевать договор, на словах стороны согласились не повышать цены на топливо выше инфляции.
Обновлено в 19:03
Единоборства
Макгрегор вспомнил о том, как атаковал автобус с Хабибом в Бруклине
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил атаку автобуса, в котором находился Хабиб Нурмагомедов перед турниром UFC 223.
Обновлено в 21:59
Политика
Глава МИД Британии ожидает ясности по «Брекситу» в начале октября
«Если в начале октября станет понятно, что перспектив провести сделку через парламент нет, тогда к концу октября я покину пост»,— заявил он в интервью в телепрограмме Би-би-си.
Обновлено в 11:25
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко вступили в словесную перепалку, устроив скандал в прямом эфире канала "НАШ".
Обновлено вчера в 22:43