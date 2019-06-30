Футбол
Глушаков провёл тренировку в составе «Ахмата»Metaratings 10:19
Новичок «Ахмата» Денис Глушаков провёл первое тренировочное занятие в составе грозненцев. Напомним, что о переходе Глушакова в «Ахмат» после расторжения контракта со «Спартаком» стало известно 29 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
Футбол
ЦСКА проиграл «Спартаку» на турнире в Австрии
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга
Автоэкспорты портала 32cars.ru назвали ТОП-5 лучших автомобилей для тюнинга.
Обновлено в 13:55
Общество
Пострадавшим в Иркутской области начали выплачивать компенсации
Компенсации начали выплачивать пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Политика
В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию
Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
Обновлено в 12:07
Кино
Оливер Стоун представит документальный фильм об украинском кризисе
Американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар», Оливер Стоун заявил о том, что представит общественности новый документальный фильм об Украине.
Обновлено в 13:48
Космос
Астронавт NASA восхитился музеем космонавтики в Москве
Обновлено в 11:12
Политика
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
В России начинается производство ЗРК С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей».
Обновлено в 13:45
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Обновлено вчера в 12:50
Автоспорт
Хорнер: Леклер должен был уступить поворот
Обновлено в 13:14
Политика
Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ
Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
Обновлено в 14:35
Космос
Марсоход «Марс-2020» получил руку-робота и универсальную камеру
На Марс отправится ровер, созданный на базе конструкции работающего сейчас на Красной планете «Кьюриосити»: он будет оснащен целым арсеналом научных приборов, усовершенствованным буром и 23 камерами.
Обновлено вчера в 11:50
Армия и оружие
Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил под Станицей Луганской
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, говорится в отчете миссии.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер
Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани
Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе
Заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе.
Обновлено в 09:22
Политика
Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:46
Экономика
Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов
Поясняя причины очередного удорожания услуг ЖКХ, А. Лукьянов подчеркнул, что рост тарифов для населения по-прежнему ограничен предельными индексами: – В среднем по области индекс роста платежей установлен федеральным правительством и составит 2 % к январю 2019 года, с максимально возможным отклонением в 2 %.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся на границе двух Корей
Впервые в истории президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.
Обновлено в 01:42
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях
Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13