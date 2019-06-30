Футбол

Глушаков провёл тренировку в составе «Ахмата»Metaratings 10:19

Новичок «Ахмата» Денис Глушаков провёл первое тренировочное занятие в составе грозненцев. Напомним, что о переходе Глушакова в «Ахмат» после расторжения контракта со «Спартаком» стало известно 29 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Денис Глушаков: «Ура! Нашел работу»

Sports.ru10:45

Глушаков проводит первую тренировку с «Ахматом»

Спорт день за днем05:29

Глушаков: ура! Нашёл работу

Чемпионат10:18

Денис Глушаков: «Ура! Нашел работу!»

Матч ТВ11:39

Денис Глушаков: «Ура! Нашел работу»

Спорт-Экспресс09:58

Глушаков провел первую тренировку с новым клубом

Газета.Ru06:23

Денис Глушаков: «Ура! Нашел работу!»

Sportbox.RU11:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
Футбол

ЦСКА проиграл «Спартаку» на турнире в Австрии

Обновлено в 14:05
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Авто

Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга

Автоэкспорты портала 32cars.ru назвали ТОП-5 лучших автомобилей для тюнинга.
Обновлено в 13:55
Общество

Пострадавшим в Иркутской области начали выплачивать компенсации

Компенсации начали выплачивать пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие

В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное море

Обновлено в 06:02
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Политика

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию

Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
Обновлено в 12:07
Кино

Оливер Стоун представит документальный фильм об украинском кризисе

Американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар», Оливер Стоун заявил о том, что представит общественности новый документальный фильм об Украине.
Обновлено в 13:48
Космос

Астронавт NASA восхитился музеем космонавтики в Москве

Обновлено в 11:12
Политика

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Баскетбол

Баскетболистки сборной России вышли в плей-офф чемпионата Европы

Обновлено в 13:56
Армия и оружие

В России начинается производство ЗРК С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей».
Обновлено в 13:45
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Автоспорт

Хорнер: Леклер должен был уступить поворот

Обновлено в 13:14
Политика

Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ

Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
Обновлено в 14:35
Космос

Марсоход «Марс-2020» получил руку-робота и универсальную камеру

На Марс отправится ровер, созданный на базе конструкции работающего сейчас на Красной планете «Кьюриосити»: он будет оснащен целым арсеналом научных приборов, усовершенствованным буром и 23 камерами.
Обновлено вчера в 11:50
Армия и оружие

Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил под Станицей Луганской

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, говорится в отчете миссии.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер

Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе

Заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе.
Обновлено в 09:22
Политика

Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:46
Экономика

Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов

Поясняя причины очередного удорожания услуг ЖКХ, А. Лукьянов подчеркнул, что рост тарифов для населения по-прежнему ограничен предельными индексами: – В среднем по области индекс роста платежей установлен федеральным правительством и составит 2 % к январю 2019 года, с максимально возможным отклонением в 2 %.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся на границе двух Корей

Впервые в истории президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.
Обновлено в 01:42
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях

Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Обновлено в 10:55
Происшествия

В Шереметьево образовались огромные очереди

Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное