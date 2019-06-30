Глушаков провёл тренировку в составе «Ахмата»Metaratings 10:19

Новичок «Ахмата» Денис Глушаков провёл первое тренировочное занятие в составе грозненцев. Напомним, что о переходе Глушакова в «Ахмат» после расторжения контракта со «Спартаком» стало известно 29 июня.

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