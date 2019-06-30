Футбол
Глушаков провел первую тренировку с новым клубомГазета.Ru 06:23
Полузащитник Денис Глушаков провел первую тренировку с грозненским "Ахматом", передает "Матч ТВ". 29 числа футболист подписал контракт с клубом из столицы Чеченской Республики по схеме "1+1". 19 июня Глушаков покинул московский "Спартак", за который выступал с 2013 года.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.
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Поддельные iPhone XI поступили в продажу
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Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
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Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
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Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
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Несколько дней назад запустили первый этап тестирования игры Halo: Reach на ПК-платформе.
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