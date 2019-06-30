Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»РИА Новости вчера в 16:52

Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды. Глушаков 19 июня расторг контракт с московским "Спартаком". В субботу 32-летний хавбек подписал соглашение с "Ахматом" по схеме "1+1".
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Денис Глушаков: «Ура! Нашел работу!»

Матч ТВ11:39

Денис Глушаков: «Ура! Нашел работу»

Sports.ru10:45

Глушаков провел первую тренировку в составе «Ахмата»

Soccer.ru09:09

«Очень рад теплому приему». Глушаков провел первую тренировку в составе «Ахмата»

Sport24.ru09:22

Глушаков: ура! Нашёл работу

Чемпионат10:18

Денис Глушаков: «Ура! Нашел работу»

Спорт-Экспресс09:58

Глушаков уже присоединился к «Ахмату». ФОТО

Sport.ruвчера в 17:14
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:58
Футбол

Суарес расплакался после вылета сборной Уругвая с Кубка Америки

Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес расплакался после поражения в серии пенальти от Перу в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области

Обновлено в 10:53
Общество

Музыкант Би-2 показал «эксклюзивный» туалет в Магнитогорске

Группа выступила на концерте в честь юбилея города Участник группы Би-2 продемонстрировал "эксклюзивный" туалет в Магнитогорске, фотография появилась на странице музыканта в Instagram.
Обновлено в 06:42
Энергетика

На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+

Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС.
Обновлено в 11:03
Здоровье

В Башкирии внедряют автоматизированную систему мониторинга движения лекарственных препаратов

С начала следующего года в лицензированных медицинских и фармацевтических организациях России, в том числе и Башкирии, будет введена единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов.
Обновлено в 05:00
Происшествия

«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Общество

Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Спорт

Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.
Обновлено в 06:26
Кино

Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон

Обновлено в 10:23
Культура

Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России

Оперная певица Анита Рачвелишвили принесла жителям Грузии извинения за то, что ранее выступала в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Политика

Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Чемезов сообщил о начале производства С-500

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Политика

Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20

Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

«Звезда» публикует кадры бронированного «Тайфун-К» изнутри

«Звезда» публикует кадры защищенного «КамАЗа»-63968 «Тайфун-К», в том числе снятые внутри бронированного автомобиля.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Кино

«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита

Обновлено вчера в 19:18
Технологии

Тинькофф банк предупредил о проблемах в работе приложения

Ранее пользователи сообщили о проблемах в работе приложения Тинькофф банка.
Обновлено в 08:59
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото со свадьбы

По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Автоспорт

Себастьян Феттель: Почти всё получилось

Обновлено в 11:34
Происшествия

Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами

Обновлено в 10:28
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено в 10:32
Экономика

Почему дотационные регионы не справляются с безработицей

Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Дополнительные камеры установили на мосту в Киеве из-за трещин

Обновлено в 11:00
Происшествия

На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино

Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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