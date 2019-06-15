Футбол

Глушаков приехал на медосмотр «Спартака»Спорт-Экспресс 03:25

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прибыл на медосмотр футболистов красно-белых. Глушаков приехал в хорошем настроении, первым поприветствовав главу медицинского штаба Михаила Вартапетова, а следом – журналистов.
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Глушаков высказался о своем будущем в «Спартаке»

Газета.Ru14:03

Глушаков — о медосмотре: всё в рабочем режиме

Чемпионат06:28

Денис Глушаков: Медосмотр прошел в рабочем режиме

Советский спорт06:59

Восемь игроков «Спартака» не прошли медосмотр вместе с командой

Матч ТВ10:36

У Глушакова «все в рабочем режиме». Как «Спартак» выходил из отпуска

Спорт-Экспресс12:00

Глушаков о медосмотре в «Спартаке»: «Все в рабочем режиме»

Sports.ru06:42

«Все в рабочем режиме». Глушаков прошел медосмотр со «Спартаком»

Sport24.ru08:20
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Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Обновлено в 15:33
Происшествия

На территории «ЦНИИмаш» произошел пожар

В Подмосковье произошел пожар на территории "ЦНИИмаш", головного предприятия "Роскосмоса".
Обновлено в 15:04
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.
Обновлено в 12:41
Футбол

Президент Украины Зеленский поздравил сборную Украины U20 с победой на ЧМ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой на чемпионате мира среди футболистов до 20-ти лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Общество

Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца

Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-на», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok

В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Бекер стал отцом во второй раз

Обновлено в 15:11
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала подросшую дочь

Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Финансы

ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки

Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие

CNN: Иранцы пытались сбить дрон США перед атакой на танкеры

Обновлено в 03:43
Наука

Иоганна Кеплера уличили в занятиях алхимией

Обновлено вчера в 04:50
Происшествия

В Саратове толпа агрессивных девушек зарезала мужчину

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины девушкой.
Обновлено в 14:40
Хоккей

Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено в 17:06
Религия

Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено в 03:41
Происшествия

Дело об убийстве в Чемодановке передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал расследование дела об убийстве жителя Чемодановки в Пензенской области в Главное следственное управление СК.
Обновлено в 05:38
Авто

Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95

В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Суд отправил под домашний арест владельца компании Optima Development

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца владельца девелоперской компании Optima Development Альберта Худояна, передает ТАСС.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие

В Китае рассказали о превосходстве России над США в гонке гиперзвукового вооружения

Наличие у России сверхзвукового оружия тревожит Соединенные Штаты.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео

Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Здоровье

Эксперты советуют худеть летом из-за меньшего чувства голода

Эксперты по питанию из Великобритании советуют худеть летом, так как в это время года меньше чувство голода.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Новое фото сына Меган Маркл и принца Гарри вызвало переполох

Обновлено в 12:18
Экономика

Банк России задумался о создании новой валюты

Банк России рассматривает возможность запуска новой валюты — цифровой, однако сначала нужно понять, готово ли общество к отказу от наличных денег.
Обновлено в 06:22
Гаджеты

AirPods 2 провалились в продажах и не оправдали ожидания Apple

По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.
Обновлено в 12:47
Политика

Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника советским воинам

Обновлено в 09:05
Футбол

Рамос женился. Свадьбу посетили Бекхэм, Перес, Бускетс и другие

На мероприятии присутствовали Серджи Бускетс, Роберто Карлос, Жорди Альба, Флорентино Перес, Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Санти Касорла и другие известные люди из мира спорта.
Обновлено в 15:07
Футбол

Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»

Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в тринадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Во дворе дома в центре Киева произошел взрыв

Во дворе одного из домов в центре Киева произошел взрыв. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 17:04
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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