Футбол
Глушаков прошел медосмотр в «Спартаке»Российская газета 09:30
Футболисты московского "Спартака" вышли из отпуска и начали подготовку к предстоящему сезону. В субботу команда прошла медицинское обследование. Среди тех, кто принял участие в медосмотре, был и Денис Глушаков.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Спорт
Дочь Тутберидзе будет тренироваться в США у Шпильбанда
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами
За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол
Данченко перешел в казанский «Рубин»
Обновлено в 10:45
Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Футбол
Джампаоло покинул «Сампдорию». Он возглавит «Милан»
Ожидается, что в Генуе Джампаоло сменит экс-тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо. Сам же Джампаоло возглавит «Милан».
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Реву, вспоминаю малышку: сестра Жанны Фриске показала уникальные фото
Наталья показала множество фото с Жанной как публичного характера, так и из семейного архива.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53
Футбол
В качестве замены Гильерме «Локо» рассматривает Крицюка и Левашова
В качестве вариантов замены Гильерме (33 года) обсуждались 2 ключевые кандидатуры: Станислав Крицюк ("Краснодар", 28 лет) и Михаил Левашов ("Арсенал", 27 лет).
Обновлено в 08:45
Кино
В новом фильме Бондарчука будут съемки под водой и в кратере вулкана
Обещают голливудский размах, съёмки под водой и в кратере вулкана.
Обновлено в 10:22
Кино
Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:45
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Авто
«Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии
«Мазда Соллерс» приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Зеленский снова объявился на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз приехал на Донбасс.
Обновлено в 08:39
Политика
Лукашенко подарил Си Цзиньпину скульптуру аиста и корзину продуктов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил лидеру Китая Си Цзиньпину в качестве подарков на день рождения бронзовую скульптуру аиста и корзину с белорусскими продуктами.
Обновлено в 10:23
Транспорт
Благодаря видеокамерам в Москве в три раза снизилось число угонов
В Центре организации дорожного движения сообщили, что число угонов в Москве снизилось в три раза.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест
Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Массовая авария остановила движение на МКАД
По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
Обновлено в 10:37
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий
В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено в 08:26
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Политика
Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%
Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
ЛНР: украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты о Донбассе
В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ.
Обновлено в 09:15
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»
Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 04:56