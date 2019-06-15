Футбол

Глушаков прошел медосмотр в «Спартаке»Российская газета 09:30

Футболисты московского "Спартака" вышли из отпуска и начали подготовку к предстоящему сезону. В субботу команда прошла медицинское обследование. Среди тех, кто принял участие в медосмотре, был и Денис Глушаков.
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«Все в рабочем режиме». Глушаков прошел медосмотр со «Спартаком»

Sport24.ru08:20

Денис Глушаков: Медосмотр прошел в рабочем режиме

Советский спорт06:59

Восемь игроков «Спартака» не прошли медосмотр вместе с командой

Sportbox.RU10:36

Восемь игроков «Спартака» не прошли медосмотр вместе с командой

Матч ТВ10:36

Глушаков — о медосмотре: всё в рабочем режиме

Чемпионат06:28

Глушаков: медобследование прошло в рабочем режиме

РИА Новости06:32

Денис Глушаков – о своем будущем в «Спартаке»: «Все в рабочем режиме»

Спорт-Экспресс06:13
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Денис Глушаков
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Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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