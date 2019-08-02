Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что полузащитник Денис Глушаков не поможет команде и в матче 4-го тура Премьер-лиги с «Оренбургом» 5 августа. В новом сезоне 32-летний футболист пока не сыграл ни в одном матче.

с чего всё началось

Глушаков этим летом договорился со «Спартаком» о разрыве контракта, после чего на правах свободного агента перешел в «Ахмат», заключив с грозненским клубом однолетнее трудовое соглашение.

Происшествия «Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».

Политика В администрации США подтвердили новые санкции против России Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило о новых санкциях США против России по делу Скрипалей.

Политика Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.

Автоспорт Гасли показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии Французский гонщик команды "Ред Булл" Пьер Гасли стал лучшим во второй сессии свободных заездов 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии.

Религия Как на Руси отмечали Ильин день Ильин день на Руси всегда был одним из важнейших праздников года: несмотря на то, что в наши дни его определенно затмевает День ВДВ, когда десантники показывают, что холодной воды не боятся, и сегодня в России часто вспоминают, что на самом деле 2 августа наступает день Ильи-пророка.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Политика США окончательно вышли из демилитаризирующего ДРСМД с Россией США вышли из договора о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности сегодня, 2 августа.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Футбол РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком» Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".

Происшествия Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.

Армия и оружие Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи.

Финансы Курс доллара поднялся выше 65 рублей Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.

Музыка Катамадзе отменила концерт в Москве Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.

Политика Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.

Политика Суд Украины постановил завести дело на Парубия, сообщили СМИ Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело против спикера Рады Андрея Парубия.

Политика Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.

Кино Режиссер «9 ½ недель» и «Лолиты» возвращается в большое кино В 90-е режиссер отметился драмой «Непристойное предложение» и экранизацией «Лолиты», а последним его фильмом на сегодняшний день стал триллер «Неверная», вышедший на экраны семнадцать лет назад.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Общество Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах «Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.

Политика Япония заявила об оскорблении японцев из-за визита Медведева на Курилы Визит российского премьера Дмитрия Медведева на Курильские острова наносит ущерб российско-японским отношениям, и Токио заявляет протест против действий Москвы.

Политика Среди подписей за 22 кандидатов в Мосгордуму нашли 339 «мёртвых душ» Председатель столичного избиркома Валентин Горбунов сообщил, что в ходе проверки у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы удалось обнаружить 339 подписей уже умерших людей.

Армия и оружие Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева ПАО "Туполев" займется созданием среднего военно-транспортного самолета для ВКС России, призванного заменить в войсках устаревший советский Ан-12.

Происшествия Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.