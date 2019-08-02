Футбол
Глушаков пропустит четвертый матч «Ахмата» подрядМатч ТВ 08:02
Ближайший матч с «Оренбургом» полузащитник пропустит, — заявил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров. Отметим, что 32-летний Глушаков пока не сыграл ни в одном матче текущего сезона. Хавбек перешел в «Ахмат» летом 2019 года после расторжения контракта со «Спартаком».
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что полузащитник Денис Глушаков не поможет команде и в матче 4-го тура Премьер-лиги с «Оренбургом» 5 августа. В новом сезоне 32-летний футболист пока не сыграл ни в одном матче.Sport24.ru07:18
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