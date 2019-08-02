Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что полузащитник Денис Глушаков не поможет команде и в матче 4-го тура Премьер-лиги с «Оренбургом» 5 августа. В новом сезоне 32-летний футболист пока не сыграл ни в одном матче.

с чего всё началось

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков вновь не сможет дебютировать за свой новый клуб. Хавбек ещё не приступил к тренировкам в общей группе и не примет участия в матче четвертого тура чемпионата России против «Оренбурга», сообщает Sport24.

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