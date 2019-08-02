Футбол

Глушаков пропустит 4-й матч «Ахмата» подрядСвободная Пресса 15:15

Ахмат — Оренбург
5 августа
в 13:00
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков вновь не сможет дебютировать за свой новый клуб. Хавбек ещё не приступил к тренировкам в общей группе и не примет участия в матче четвертого тура чемпионата России против «Оренбурга», сообщает Sport24.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Глушаков пропустит матч «Ахмата» с «Оренбургом»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что полузащитник Денис Глушаков не поможет команде и в матче 4-го тура Премьер-лиги с «Оренбургом» 5 августа. В новом сезоне 32-летний футболист пока не сыграл ни в одном матче.
Sport24.ru07:18

Подробнее о событии

Глушаков пропустит 4-й матч «Ахмата» подряд. Он не играл после перехода из «Спартака»

Sports.ru07:26

«Ахмат»: Глушаков ещё не вернулся в общую группу, с «Оренбургом» он не сыграет

Чемпионат09:05

Ахмед Айдамиров: «Глушаков не сыграет в этом туре. Дело в микронадрыве мышцы, а не в спорах с семьей»

Спорт-Экспресс08:09

Глушаков пропустит четвертый матч «Ахмата» подряд

Sportbox.RU08:02

Глушаков пропустит четвертый матч «Ахмата» подряд

Матч ТВ08:02

Глушаков не сыграет в очередном матче «Ахмата», он не появлялся на поле со времён трансфера из «Спартака»

Sport.ru07:59

Глушаков пропустит матч «Ахмата» с «Оренбургом»

Sport24.ru07:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Обновлено в 05:31
Авто

В июле продали 425 машин Haval F7 в России

Обновлено в 09:24
Политика

Путин подписал закон, разрешающий охотиться с луком и арбалетом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте - такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия, также лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 15:29
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровство

Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Обновлено в 14:04
Музыка

Суд обязал Кэти Перри и соавторов выплатить почти $3 млн за плагиат

Суд присяжных постановил, что американская певица Кэти Перри и соавторы песни Dark horse, выпущенной в 2013 году и взорвавшей мировые чарты, а ныне ставшей причиной разбирательства в нарушении авторских прав, должны выплатить 2,78 млн долларов в качестве компенсации за плагиат.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

«Туполев» готовит замену самолету Ан-12

Российский разработчик «Туполев» заявил о намерении начать работу над созданием среднего военно-транспортного самолета, сообщают «РИА новости» со ссылкой на главу компании Александра Конюхова.
Обновлено в 04:11
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Культура

Скончалась певица Александра Стрельченко

Обновлено в 09:13
Политика

Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Происшествия

Суд арестовал студента ВШЭ за участие в массовых беспорядках 27 июля

Тверской суд Москвы отправил под арест 21-летнего студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 12:14
Игры

Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store

Обновлено в 12:24
Авто

Ателье AC Schnitzer показало доработанный BMW X5

Инженеры тюнинг-ателье AC Schnitzer предлагают клиентам на выбор несколько пакетов для доработки BMW X5.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия

Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги

«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Музыка

Maruv записала новую песню на русском языке

Обновлено в 14:38
Политика

США и Китай готовят подножку всей мировой экономике

Заявление президента США Дональда Трампа о введении новых 10-процентных пошлин в отношении китайских товаров на 300 млрд долларов всколыхнуло рынки.
Обновлено в 06:56
Футбол

Цорн заявил, что «Спартак» не завершил работу на трансферном рынке

Обновлено в 12:28
Футбол

Сергей Семак ждет еще одного футболиста уровня Малкома в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что клуб сможет осуществить трансфер еще одного игрока уровня Малкома до закрытия трансферного окна.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Американка подхватила инфекцию от собаки и лишилась конечностей

Обновлено в 14:44
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья острова Суматра на западе Индонезии.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Пентагон приступит к разработке ракет после выхода из ДРСМД

Обновлено в 14:29
Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:40
Происшествия

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено в 12:44
Происшествия

Российскую ЛГБТ-активистку убили из-за «слишком сильных оскорблений»

Обновлено в 08:48
Политика

ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину

Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник московского «Локомотива», московского «Спартака», грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное