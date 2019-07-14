Футбол

Глушаков пропускает матч с «Краснодаром» из-за травмыГазета.Ru вчера в 15:35

Ахмат — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
28′
Зоран Нижич
33′
Евгений Харин
36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
46′
56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
72′
Руслан Камболов
74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
87′
90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
90′+4′
Новичок "Ахмата" Денис Глушаков пропускает матч с "Краснодаром" из-за повреждения. Об этом рассказал главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов в эфире "Матч Премьер". Команды встречаются в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Никакого Глушакова: «Ахмат» обыграл «Краснодар» и без своего новичка

Советский спортвчера в 17:00

Глушаков пропустит матч с «Краснодаром» из-за травмы

Sport24.ruвчера в 13:58

Рашид Рахимов: «„Ахмат“ приобретет одного - максимум двух футболистов»

Спорт-Экспрессвчера в 14:24

Глушаков пропустит матч с «Краснодаром» из-за травмы

Матч ТВвчера в 14:26

Рахимов объяснил отсутствие Глушакова в заявке на игру с «Краснодаром»

Чемпионатвчера в 14:00

Глушаков пропустит матч с «Краснодаром» из-за травмы

Sportbox.RUвчера в 14:26

Глушаков не примет участие в первом матче за «Ахмат»

Sport.ruвчера в 14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:01, Вашингтон
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Недвижимость

Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло на 6%

Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 72,1 тысячи, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Задержание на сходке внука убитого криминального короля попало на видео

Обновлено в 03:38
Происшествия

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
Обновлено в 00:31
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Суд приговорил экс-губернатора ЕАО Винникова к четырем годам условно

Биробиджанский районный суд в Еврейской автономной области приговорил бывшего губернатора региона Александра Винникова к четырем годам колонии условно.
Обновлено в 03:30
Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину

Поезд сообщением Санкт-Петербург – Москва насмерть сбил человека, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте в районе железнодорожной станции Тосно в Ленинградской области, сообщает пресс-служба управления на транспорте ГУ МВД по СЗФО.
Обновлено в 03:36
Футбол

Зинченко представил третий комплект формы «Манчестер Сити»

Обновлено в 02:57
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Происшествия

Фанаты сборной Алжира устроили погромы во Франции

Болельщики сборной Алжира устроили беспорядки во Франции после выхода своей национальной команды в финал Кубка африканских наций, передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
Футбол

«Краснодар» интересуется форвардом из МЛС

Обновлено в 02:42
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Обновлено в 03:24
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Боевики убили шесть человек при обстреле Алеппо

Обновлено вчера в 11:56
Здоровье

В России упростят порядок назначения наркотических обезболивающих

Порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для больных, получающих лечение на дому, будет упрощен в течение месяца.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Раскрыты причины частых смертей украинцев на отдыхе

Консул Украины в Анталье Вячеслав Хоменко рассказал о причинах гибели украинских туристов во время отдыха. Его слова приводит «Укринформ».
Обновлено в 03:57
Авто

Компания Porsche открыла кольцо Нардо после реконструкции

Тут проводят испытания свыше 90 автомобильных компаний. Постоянный штат центра — более 150 человек.
Обновлено в 03:38
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Студентку из Москвы насильно вывезли для свадьбы в Чечне

Обновлено вчера в 13:00
Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:34
Финансы

Рынок акций РФ уверенно растет по основным индексам

Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:14
Политика

Все оппозиционные кандидаты в МГД в 14-м округе прошли регистрацию

Пять оппозиционных кандидатов по 14-му избирательному округу зарегистрировали на выборы в Мосгордуму, написал главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
Обновлено в 03:20
Авто

Вездеход «Лесник-М» — модернизация обеспечивает высокую проходимость

Обновлено в 02:15
Политика

16 россиян не пустили в Южную Корею

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Общество

Ученый прогнозирует скорое крупное землетрясение в Калифорнии

В начале июня в Калифорнии произошли самые серьезные за последние годы землетрясения, хотя карта сейсмической активности региона не обозначает данные места как потенциально опасные.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

Джуканович пошел по стопам Порошенко

Русская православная церковь, по словам митрополита Илариона, сочла своим долгом выступить в защиту Сербской церкви в Черногории.
Обновлено вчера в 11:31
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено вчера в 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рашид Маматкулович Рахимов
Футболист
Советский, таджикский и российский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника. Мастер спорта СССР. С 7 ноября 2013 года по 21 мая 2017 года являлся главным тренером грозненского «Терека». 5 сентября 2018 года вернулся на пост главного тренера грозненского клуба, подписав контракт на 2 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное