Футбол

Глушаков пропускает матч с «Краснодаром» из-за травмыГазета.Ru вчера в 15:35

Ахмат — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
28′
Зоран Нижич
33′
Евгений Харин
36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
46′
56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
72′
Руслан Камболов
74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
87′
90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
90′+4′
Новичок "Ахмата" Денис Глушаков пропускает матч с "Краснодаром" из-за повреждения. Об этом рассказал главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов в эфире "Матч Премьер". Команды встречаются в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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