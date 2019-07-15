Футбол

Глушаков пропускает игру с «Краснодаром» из-за травмыBookmaker-ratings.ru вчера в 14:59

Ахмат — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
28′
Зоран Нижич
33′
Евгений Харин
36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
46′
56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
72′
Руслан Камболов
74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
87′
90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
90′+4′
Стало известно, почему 32-летний хавбек Денис Глушаков не попал в заявку «Ахмата» на поединок стартового тура РПЛ. У Дениса Глушакова небольшая травма, которую он получил на тренировке, — сказал в комментарии для «Матч ТВ» наставник «Ахмата» Рашид Рахимов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глушаков через 3 дня присоединится к общей группе «Ахмата»

Sport24.ru08:12

Глушаков вернется в общую группу «Ахмата» в ближайшие дни

Советский спорт10:58

«Ахмат» сообщил, когда Глушаков вернётся в общую группу

Sport.ru09:28

«Ахмат» сообщил, когда Глушаков вернётся в общую группу

Чемпионат08:40

Глушаков занимается по индивидуальной программе

РИА Новости08:35

В таком «Ахмате» Глушакову еще нужно попасть в состав. Рабинер – о матче в Грозном

Спорт-Экспресс09:35

Глушаков пропустит матч с «Краснодаром» из-за травмы

Матч ТВвчера в 14:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 20:53, Ашберн
Армия и оружие

Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»

Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие

Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400

Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.
Обновлено в 20:12
Гаджеты

Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы

Обновлено в 11:22
Здоровье

В Краснодарском крае работает более 650 ФАПов и 250 ВОПов

На территории Краснодарского края работает свыше 650 фельдшерско-акушерских пунктов и более 250 офисов врача общей практики.
Обновлено в 09:59
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Общество

Слив удобрений в море оказался для кораллов опаснее, чем глобальное потепление

Другая возможная причина — загрязнение моря, которое приводит к эвтрофикации, явлению, хорошо знакомому любому, кто видел хоть один цветущий пруд в средней полосе России летом.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Наука

В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга

Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено в 09:53
Политика

МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД

В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28
Политика

Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Кино

Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч

На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.
Обновлено в 01:25
Футбол

«Сельта» арендовала защитника «Валенсии» Саэнса

Ранее 22-летний футболист выступал за «Тенерифе» в Сегунде и провел за команду более сотни матчей.
Обновлено в 10:26
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Наука

Spektrum (Германия): на Западе нет спермы (Spektrum.de)

Мужчины из развитых стран вырабатывают все меньше спермы — в два раза меньше по сравнению с временами 40-летней давности.
Обновлено в 17:23
Авто

Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном приехал к дилерам

Третьего июля китайская компания провела презентацию обновленного кроссовера Geely Atlas, который отличается от предшественника новым дизайном и получил приставку к названию.
Обновлено в 04:56
Общество

В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию

Москвич Александр Эйсман пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение столичных властей, включивших в программу реновации дом в Свиблове, где расположена принадлежащая ему квартира.
Обновлено в 17:01
Авто

Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км

Обновлено в 04:59
Политика

Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России

Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.
Обновлено 13 июля в 09:52
Армия и оружие

«Искандеры» нанесли «удар» по боевикам в горах Кавказа

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Южного военного округа провели электронные пуски ракет по выбранным в ходе маневров решений.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Политика

Лондон не станет высылать Ассанжа в страны, применяющие смертную казнь

Как сообщает агентство Efe, Великобритания не намерена высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в государства, законодательно применяющие смертная казнь.
Обновлено в 19:14
Космос

Первый эмиратский космонавт возьмет на орбиту стихи и рассказы

Хаззаа аль-Мансури, который 25 сентября текущего года станет первым отправившимся на орбиту эмиратским космонавтом, возьмет с собой на орбиту работы победителей конкурса «Письмо в космос», информирует РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:23
Музыка

Montreux Jazz Festival анонсировал продолжение

Montreux Jazz Festival анонсировал продолжение В швейцарском Монтрё завершился 53-й международный джазовый фестиваль.
Обновлено в 18:23
Политика

Глава СКР захотел доступ к банковской тайне без суда

В интервью «Известиям» Бастрыкин заявил о необходимости внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности».
Обновлено в 16:52
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Происшествия

На реке Лене в Якутии погибли двое детей

Обновлено в 09:45
Политика

Адвокат Вышинского назвал причину переноса слушания дела

Обновлено в 11:09
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное