Глушаков прокомментировал переход в «Ахмат»Vprognoze.ru вчера в 11:48

Денис Глушаков прокомментировал свой переход в «Ахмат». Ранее на официальном сайте грозненского клуба стало известно о подписании контрактного соглашения с Глушаковым по схеме 1+1.

Спорт день за днем

Единоборства Андраде победил Сулецки и защитил титул чемпиона WBO Американский боксер Деметриус Андраде провел удачную защиту своего титула чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе, победив польского спортсмена Мацея Сулецки.

Происшествия В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.

Здоровье Необычные инфекции, которыми заражаются российские туристы Заражение червями-нематодами вполне возможно, например, в Таиланде, если есть очищенные фрукты, продаваемые с лотка.

Общество Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Единоборства Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

Общество Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.

Футбол Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка Америки Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.

Происшествия Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.

Наука Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.

Общество Юрий Лоза уверен, что Алибасов манипулирует прессой По мнению певца, Алибасов ловко манипулирует прессой ради собственной выгоды.

Политика В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Общество Сервис по поиску авиабилетов убрал рейсы в Крым Сервис Skyscanne, который помогает найти авиабилеты, перестал показывать рейсы в Крым.

Общество Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".

Политика Минфин РФ назвал условие для начала выплаты взносов в Совет Европы Выплаты взносов России в бюджет Совета Европы смогут начаться только после выработки «дорожной карты».

Кино Как тебе такое, Илон Маск? Трамп и Бекхэм играют в кино Одинокий Дональд Трамп К списку профессий, которые освоил действующий президент США Дональд Трамп, можно добавить и актерскую.

Спорт Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.

Общество Росстат потратит почти миллиард рублей на рекламу переписи населения Федеральная служба государственной статистики (Росстат) собирается потратить 948,8 млн рублей на популяризацию всероссийской переписи населения, которая пройдёт в следующем году, пишет «Новая газета».

Экономика Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.

Наука Хайнаньские специалисты создали передовую систему производства кофе Группа из девяти специалистов под руководством Китайской академии тропического сельского хозяйства создала на Хайнане передовую систему по производству кофе.

Армия и оружие Эсминец ВМС США вошел в Черное море Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.

Экономика Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам В пояснительной записке к документу значится, что если ранее не было оговорено, по каким ценам — фактическим или прогнозируемым в регионах считался прожиточный минимум, то теперь в России будет введен единый стандарт расчета прожиточного минимума, что не позволит региональным властям занижать данный показатель.