Футбол
Глушаков присоединился к «Ахмату»Спорт-Экспресс 29 июня в 16:26
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прибыл на сборы "Ахмата" в Австрии, сообщает пресс-служба клуба. 32-летний хавбек, покинувший в начале июня "Спартак", подписал контракт с грозненцами по схеме "1+1".
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«Очень рад теплому приему». Глушаков провел первую тренировку в составе «Ахмата»
Sport24.ruвчера в 09:22
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
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В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.
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Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
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Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля 2019 года, тарифы увеличатся на 2,4%. С 2013 года тарифы на коммунальные услуги индексировались в России раз в год.
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Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
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Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Google запустил на территории России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему.
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В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
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Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров
«Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.
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Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного»
ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.
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Как изменятся тарифы ЖКХ с июля в Чувашии
С начала 2019 года увеличился НДС. Это повлияло и на тарифы услуг ЖКХ. Первое повышение было еще в январе, а второе будет 1 июля.
Обновлено 29 июня в 08:00
Технологии
«Тинькофф банк» устранил сбой в работе мобильного приложения
"Тинькофф банк" устранил все неполадки в работе мобильного приложения, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
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Космос
Опубликовано видео взрыва астероида над Землей
Позже ученые установили, что над Карибским морем недалеко от Пуэрто-Рико взорвался небольшой астероид.
Обновлено 29 июня в 12:27
Происшествия
В Кемерове ночью загорелись четыре иномарки
В ночь на 1 июля на проспекте Советском горели четыре автомобиля. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стал поджог.
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Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
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С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.
Обновлено вчера в 20:03
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Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии завершит сезон исполнением шедевров русской музыки
Во вторник 2 июля в Большом зале филармонии Академический симфонический оркестр филармонии завершит концертный сезон исполнением Концерта № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Симфонии № 15 Дмитрия Шостаковича.
Обновлено вчера в 08:42
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«Коламбус» предложил Панарину космический контракт
Клуб предложил россиянину контракт на восемь лет на общую сумму в $100 млн.
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Медведев обнаружил дефицит доверия к «Единой России»
Находясь у власти, партия «Единая Россия» показала определенный результат, сделано немало, но все равно чувствует дефицит доверия.
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Президент Ла Лиги Тебас: «Не хочу, чтобы Неймар возвращался»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду, что нападающий «ПСЖ» Неймар не вернется в «Барселону».
Обновлено вчера в 20:16
Энергетика
Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей
С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Сотрудники контрразведки Венесуэлы задержаны по подозрению в убийстве
Властями Венесуэлы задержаны два сотрудника национальной военной контрразведки страны, которые подозреваются в убийстве офицера ВС Рафаэля Акосты Аревалы.
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Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
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Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Организаторы G20 обозначили южные Курилы как часть Японии
На официальном сайте G20 разместили видео, на котором показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами.
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни»
Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
В России вступили новые правила долевого строительства
Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено вчера в 20:39
Футбол
«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» Сантоса
По информации Bild, петербургский клуб предложил за футболиста около 12 млн евро.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50