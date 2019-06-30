Глушаков присоединился к «Ахмату»Спорт-Экспресс 29 июня в 16:26

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прибыл на сборы "Ахмата" в Австрии, сообщает пресс-служба клуба. 32-летний хавбек, покинувший в начале июня "Спартак", подписал контракт с грозненцами по схеме "1+1".

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Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.

Политика Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

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Политика Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180 В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".

Происшествия Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Технологии Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах Google запустил на территории России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему.

Общество Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров «Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.

Экономика Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного» ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.

ЖКХ Как изменятся тарифы ЖКХ с июля в Чувашии С начала 2019 года увеличился НДС. Это повлияло и на тарифы услуг ЖКХ. Первое повышение было еще в январе, а второе будет 1 июля.

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Общество Архангельского губернатора освистали на Дне города Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

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