Футбол

Глушаков приехал на медосмотр «Спартака»Спорт-Экспресс 03:25

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прибыл на медосмотр футболистов красно-белых. Глушаков приехал в хорошем настроении, первым поприветствовав главу медицинского штаба Михаила Вартапетова, а следом – журналистов.
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В галерее «Спартака» с медосмотра нет ни одного фото с Глушаковым

Sports.ru17:30

Денис Глушаков: Медосмотр прошел в рабочем режиме

Советский спорт06:59

На видео «Спартака» о медосмотре команды нет Глушакова

Спорт-Экспресс17:58

Глушаков высказался о своем будущем в «Спартаке»

Газета.Ru14:03

«Все в рабочем режиме». Глушаков прошел медосмотр со «Спартаком»

Sport24.ru08:20

«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотра

Чемпионат17:19

Восемь игроков «Спартака» не прошли медосмотр вместе с командой

Матч ТВ10:36
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Происшествия

В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома

Обновлено в 18:34
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес

Успенская похвасталась стройной фигурой в обтягивающих джинсах

Ракурс сделанного снимка очень выгодно подчеркивает и стройные ноги, и подтянутый живот.
Обновлено в 17:04
Общество

В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает что причиной «утечки мозгов» из России являются просчёты с патриотическим воспитанием в школах, об этом 15 июня он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено в 16:07
Политика

Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и Цекало

Обновлено в 14:41
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Обновлено в 14:06
Политика

Трамп призвал сменить мэра Лондона

Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Политика

Мэр Риги выступил против сноса памятника воинам‐освободителям

Обновлено в 10:14
Происшествия

Более 170 человек доставили в полицию после массовой драки под Пензой

Обновлено в 01:31
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Обновлено в 16:22
Финансы

Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции

Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным.
Обновлено в 12:05
Общество

Московский мусоросжигательный суд

Серьёзность выбросов, а по сути травля людей признана Росприроднадзором, который данный протокол направил в суд с предложением о приостановлении деятельности МСЗ-4 на 90 суток.
Обновлено в 12:51
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Обновлено вчера в 16:17
Футбол

Украинский полузащитник «Шахтера» перешел в «Рубин»

Обновлено в 14:28
Авто

Porsche показал тизер нового Boxster 718 Spyder

По словам авторов видеоролика, с приходом нового Porsche 718 Boxster Spyder «грянет буря», и в доказательство автомобиль проносится по трассе на огромной скорости.
Обновлено в 10:29
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Религия

Троицкую родительскую субботу отмечают православные

Обновлено в 02:36
Наука

Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими

Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Младшего сына хоккеиста Соколова задержали по делу об убийстве матери

Обновлено вчера в 03:55
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Музыка

Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:37
Транспорт

Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse

В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».
Обновлено в 10:15
Космос

В ДВФУ создают самоуничтожающийся кубсат с солнечным парусом

Обновлено вчера в 04:15
Происшествия

Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Кино

Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Технологии

Робот ответил на издевательства людей

Обновлено в 06:23
Хоккей

Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие

Британия решила направить спецназ в Персидский залив

Обновлено в 18:34
Общество

Американка показала кота с огромными лишними пальцами

Лишние пальцы на передних лапах кота настолько большие, что напоминают еще одну лапу.
Обновлено в 11:25
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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