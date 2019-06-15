Футбол
Глушаков приехал на медосмотр «Спартака»Спорт-Экспресс 03:25
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прибыл на медосмотр футболистов красно-белых. Глушаков приехал в хорошем настроении, первым поприветствовав главу медицинского штаба Михаила Вартапетова, а следом – журналистов.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:42, Вашингтон
Происшествия
В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома
Обновлено в 18:34
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес
Успенская похвасталась стройной фигурой в обтягивающих джинсах
Ракурс сделанного снимка очень выгодно подчеркивает и стройные ноги, и подтянутый живот.
Обновлено в 17:04
Общество
В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает что причиной «утечки мозгов» из России являются просчёты с патриотическим воспитанием в школах, об этом 15 июня он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено в 16:07
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Обновлено в 14:06
Политика
Трамп призвал сменить мэра Лондона
Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Обновлено в 16:22
Финансы
Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции
Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным.
Обновлено в 12:05
Общество
Московский мусоросжигательный суд
Серьёзность выбросов, а по сути травля людей признана Росприроднадзором, который данный протокол направил в суд с предложением о приостановлении деятельности МСЗ-4 на 90 суток.
Обновлено в 12:51
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
Украинский полузащитник «Шахтера» перешел в «Рубин»
Обновлено в 14:28
Авто
Porsche показал тизер нового Boxster 718 Spyder
По словам авторов видеоролика, с приходом нового Porsche 718 Boxster Spyder «грянет буря», и в доказательство автомобиль проносится по трассе на огромной скорости.
Обновлено в 10:29
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Религия
Троицкую родительскую субботу отмечают православные
Обновлено в 02:36
Наука
Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими
Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Младшего сына хоккеиста Соколова задержали по делу об убийстве матери
Обновлено вчера в 03:55
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Музыка
Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:37
Транспорт
Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse
В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».
Обновлено в 10:15
Космос
В ДВФУ создают самоуничтожающийся кубсат с солнечным парусом
Обновлено вчера в 04:15
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Технологии
Робот ответил на издевательства людей
Обновлено в 06:23
Хоккей
Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»
Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
Британия решила направить спецназ в Персидский залив
Обновлено в 18:34
Общество
Американка показала кота с огромными лишними пальцами
Лишние пальцы на передних лапах кота настолько большие, что напоминают еще одну лапу.
Обновлено в 11:25