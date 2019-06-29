Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в АвстрииRT на русском 17:37

Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба чеченского коллектива. Глушаков подписал с «Ахматом» соглашение по схеме «1+1».
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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