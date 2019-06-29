Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»РИА Новости 16:52
Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды. Глушаков 19 июня расторг контракт с московским "Спартаком". В субботу 32-летний хавбек подписал соглашение с "Ахматом" по схеме "1+1".
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