Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»РИА Новости вчера в 16:52
Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды. Глушаков 19 июня расторг контракт с московским "Спартаком". В субботу 32-летний хавбек подписал соглашение с "Ахматом" по схеме "1+1".
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Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
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Эсминец ВМС США вошел в Черное море
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Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту
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Aston Martin Vanquish получит механическую КПП
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Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
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Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
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Земляне отмечают День астероида
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Обновлено вчера в 23:00
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Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»
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Происшествия
В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме
Обновлено вчера в 21:25
Здоровье
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Япония вернулась к коммерческому лову китов
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Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
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