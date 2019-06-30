Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»РИА Новости вчера в 16:52

Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды. Глушаков 19 июня расторг контракт с московским "Спартаком". В субботу 32-летний хавбек подписал соглашение с "Ахматом" по схеме "1+1".
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Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

Советский спорт00:45

Денис Глушаков будет играть за ФК «Ахмат»

Чеченская Республика Сегоднявчера в 03:07

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Sport24.ruвчера в 17:09

Глушаков уже присоединился к «Ахмату». ФОТО

Sport.ruвчера в 17:14

Глушаков присоединился к «Ахмату» на сборе в Австрии

Чемпионатвчера в 16:37

Глушаков присоединился к «Ахмату»

Спорт-Экспрессвчера в 16:26

Глушаков прилетел в Австрию на сбор «Ахмата»

Спорт день за днемвчера в 17:20
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Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 15:51
Политика

Освобожденный из плена украинец оказался арестован СБУ

Дмитрий Великий был освобожден властями ДНР в одностороннем порядке – его и еще трех пленных солдат ВСУ передали Виктору Медведчуку, главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».
Обновлено вчера в 11:56
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено 28 июня в 09:19
Здоровье

Кардиологи дали рекомендации, как пережить летнюю жару «сердечникам»

В жару возрастает риск инфаркта миокарда и инсульта, поэтому сердечникам следует придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы избежать ухудшения здоровья.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Андрей Малахов пригласил Ирину Муравьеву в эфир «Привет, Андрей»

Андрей Малахов прорекламировал в личном аккаунте Instagram новый эфир передачи «Привет, Андрей!».
Обновлено вчера в 08:06
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

УАЗ показал забытую версию популярной «буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Наука

4000-летнее захоронение обнаружено на британском острове друидов

Гробница Брин Челли на острове Англси была построена около 5000 лет назад и впервые обнаружена в 1928 и 1929 годах.
Обновлено 28 июня в 10:32
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено 28 июня в 09:49
Единоборства

Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту

Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.
Обновлено вчера в 23:55
Авто

Aston Martin Vanquish получит механическую КПП

Новое поколение британского суперкара Aston Martin Vanquish впервые станет среднемоторным и получит 7-ступенчатую механическую коробку передач.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Космос

Земляне отмечают День астероида

30 июня во всем мире отмечают День астероида.
Обновлено вчера в 23:00
Наука

Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»

Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

В зоне паводка в Иркутской области запретили алкоголь

Ранее в районе вышла из берегов река Ия, в результате чего в зоне подтопления оказались свыше тысячи домов.
Обновлено в 00:24
Происшествия

В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме

Обновлено вчера в 21:25
Здоровье

«Плавучую поликлинику» после 50 дней работы встретили в Томске

50 дней в пути провели врачи «Плавучей поликлиники», которая сегодня, 30 июня, вернулась из 19-го рейса по северным районам области.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

Япония вернулась к коммерческому лову китов

Обновлено вчера в 21:42
Общество

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Павел Глоба назвал знаки зодиака, ставящие любовь на первое место

Астролог Павел Глоба рассказал о знаках зодиака, которые в различных жизненных ситуациях на первое место ставят любовь.
Обновлено 28 июня в 20:50
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остаётся напряжённым, местами пик паводка уже прошёл, однако из-за новых осадков к концу следующей недели может появиться приток воды.
Обновлено вчера в 20:17
Общество

В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья

Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено вчера в 11:50
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Мария Порошина поделилась отпускным снимком с детьми

«С детьми», - кратко подписала снимок Мария Порошина и поставила смайлик в виде сердечка.
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье

Чем летняя еда должна отличаться от зимней

Многие слышали о существовании таких понятий, как летний и зимний рационы.
Обновлено в 00:47
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие

ЛНР: силовики ВСУ в гражданской одежде минируют территории

Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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