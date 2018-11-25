Футбол

Глушаков после победы поздравил мам и порадовался командному фото
Нева Спорт
вчера в 09:26

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем Instagram выложил фото игроков красно-белых из раздевалки после победы своей команды над "Крыльями Советов" в матче чемпионата России (3:1).
Нева Спортвчера в 09:26

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«Спартак» представил видеосюжет из раздевалки команды после победы над «Крыльями Советов»

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"Дай Бог таких радостных фотографий побольше!" Глушаков - о победном фото из раздевалки

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«Спартак» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Крыльями»

Sports.ruвчера в 08:16
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Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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