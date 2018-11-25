Футбол
Глушаков после победы поздравил мам и порадовался командному фото
Глушаков после победы поздравил мам и порадовался командному фотоНева Спортвчера в 09:26
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем Instagram выложил фото игроков красно-белых из раздевалки после победы своей команды над "Крыльями Советов" в матче чемпионата России (3:1).
Нева Спортвчера в 09:26
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спартак» представил видеосюжет из раздевалки команды после победы над «Крыльями Советов»
Евро-футбол.рувчера в 15:23
Глушаков после победы в дебютном матче Кононова выложил командное фото из раздевалки
Sport24.ruвчера в 08:48
"Дай Бог таких радостных фотографий побольше!" Глушаков - о победном фото из раздевалки
Спорт-Экспрессвчера в 08:42
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Футбол
«Зенит» стал лидером по посещаемости матчей первого круга РПЛ
Обновлено в 01:06
Футбол
Футболист «Спартака» Еременко пропустит около двух недель из-за травмы
Обновлено в 00:47
Футбол
«Партизан» забил гол вратарю между ног со штрафного удара
Обновлено в 01:11
Футбол
Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1
«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».
Обновлено в 00:30
Футбол
Гаттузо оценил вероятность перехода Ибрагимовича в «Милан»
Обновлено в 00:57
Футбол
«Палмейрас» в рекордный 10-й раз стал чемпионом Бразилии
Обновлено в 00:59
Футбол
«Дженоа» и «Сампдория» сыграли вничью в 13-м туре серии А
В матче 13-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле сыграл вничью с Сампдорией 1:1.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
Тульский «Арсенал» на выезде уступил «Краснодару»
Обновлено в 01:05
Футбол
Азар пообещал не уходить из «Челси» в «Реал»
Азар отметил, что «Реал» является клубом его мечты, но на данный момент игрок сосредоточен только на выступлениях за лондонский «Челси».
Обновлено в 00:58
Футбол
Гол С. Думбия помог «Жироне» обыграть «Эспаньол» в матче Примеры
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
Комличенко оформил хет-трик в матче чемпионата Чехии
В матче 16-го тура чемпионата Чехии клуб «Сигма Оломоуц» принимал «Младу Болеслав».
Обновлено в 01:01
Футбол
Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ
25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.
Обновлено вчера в 16:10
Футбол
Андрей Ещенко: «Поддерживаем Глушакова, чтобы не отчаивался»
Обновлено вчера в 18:49
Футбол
Рэп, золотой костюм и сигара. Мемфис Депай отжег в инстаграме
Голландец зачитал рэп в костюме, расшитом золотом. Во время чтения 24-летний футболист курил сигару.
Обновлено в 00:46
Футбол
Кулибали заинтересован в переходе в клуб АПЛ
Обновлено вчера в 23:27