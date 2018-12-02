Футбол

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом»
ТК Звезда
вчера в 15:57

Спартак — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
45′
Ведран Чорлука
46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
62′
62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
66′
Николай Рассказов
67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
73′
77′
Антон Миранчук
Эдер
79′
Джефферсон Фарфан
90′+2′
Соломон Кверквелия
Воскресным вечером московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над командой «Локомотив». Мячами в воротах «железнодорожников» отметились Денис Глушаков и Луис Адриано. Матч прошел в Москве на стадионе «Открытие Арена».
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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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