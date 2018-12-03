Футбол
Глушаков поддержал выбежавшего к нему во время матча «Спартака» фаната
Глушаков поддержал выбежавшего к нему во время матча «Спартака» фанатаРБКвчера в 17:11
Денис Глушаков
|5′
|14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
|38′
Фернандо
Артем Тимофеев
|42′
|45′
Ведран Чорлука
|46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
|58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
|62′
|62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
|66′
Николай Рассказов
|67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
|73′
|77′
Антон Миранчук
Эдер
|79′
Джефферсон Фарфан
|90′+2′
Соломон Кверквелия
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
32
Ребров
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
23
Комбаров
27
Ломовицкий
40
Тимофеев
8
Глушаков
3
Петкович
12
Адриано
9
Зе Луиш
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
4
Фернандеш
31
Рыбус
8
Фарфан
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
24
Эдер
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков выразил слова поддержки болельщику, который выбежал на поле во втором тайме матча против столичного «Локомотива». Об этом капитан «Спартака» написал в Instagram.
РБКвчера в 17:11
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:21, Ашберн
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