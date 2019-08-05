Футбол

Глушаков попал в запас «Ахмата» на игру с «Оренбургом»Матч ТВ 12:24

Тренерский штаб «Ахмата» назвал стартовый состав на заключительный матч 4-го тура РПЛ против «Оренбурга». В числе запасных грозненцев оказался восстановившийся от травмы полузащитник Денис Глушаков.
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«Ахмат» – «Оренбург». Глушаков в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

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