Футбол
Глушаков попал в запас «Ахмата» на игру с «Оренбургом»Матч ТВ 12:24
Тренерский штаб «Ахмата» назвал стартовый состав на заключительный матч 4-го тура РПЛ против «Оренбурга». В числе запасных грозненцев оказался восстановившийся от травмы полузащитник Денис Глушаков.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В магазине в Челябинске обрушилась бетонная плита
Обновлено в 11:16
Культура
Теймур Джафаров назначен куратором производства сериалов в Okko Entertainment
Теймур Джафаров будет курировать в Okko Entertainment направление по производству сериалов, сообщает пресс-служба Rambler Group.
Обновлено в 11:57
Авто
В России стартовали продажи китайского семиместного кроссовера DFM 580
Китайская марка Dongfeng начала продажи в России нового семиместного кроссовера DFM 580.
Обновлено в 02:44
Кино
Ди Каприо поделился советами с начинающими актерами
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поделился советами с начинающим актерам. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Обновлено в 04:34
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено в 11:46
Политика
Захарова отреагировала на слова Помпео о Крыме
Обновлено в 03:35
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Путин предупредил США о последствиях выхода из ДРСМД
"Россия слишком долго безнаказанно нарушала ДРСМД", - заявил президент США Дональд Трамп в феврале, призывая Москву уничтожить ракеты, установки и связанное с ними оборудование, которые, по его мнению нарушает договор.
Обновлено в 10:10
Культура
Скончался знаменитый шансонье Вилли Токарев
Исполнителю и автору песен в жанре шансон было 84 года. За свою карьеру Вилли Токарев был трижды женат, имеет четверых детей, двоих внуков.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Более 100 человек арестовали после протестных акций в Москве
По итогам протестных акций в Москве административный арест получили более 100 человек, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.
Обновлено в 11:39
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Происшествия
На Кубани женщина убила мужа и пятилетнего сына
33-летняя местная жительница зарезала своего 32-летнего мужа и пятилетнего ребенка.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Волгограде экс-судью за ДТП с погибшими приговорили к 5 годам тюрьмы
Экс-судью приговорили к 5 годам колонии-поселения и на два года лишили водительских прав.
Обновлено в 08:53
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Авто
Кроссовер Bugatti может быть полностью электрическим
Если Bugatti не получит электрическую трансмиссию Rimac, есть вероятность, что кроссовер может основываться на новой архитектуре гиперкара, которая, как утверждается, находится в разработке для преемника Porsche 918 Spyder и будущего Lamborghini.
Обновлено в 08:24
Футбол
Вратарь «Краснодара» пошутил над Дзюбой после матча с «Зенитом»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в своем инстаграме пошутил над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
Обновлено в 08:51
Финансы
Трамп обвинил Китай в валютной манипуляции
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой, об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 11:22
Хоккей
Хауден перешел из минского «Динамо» в «Торпедо» в обмен на Кейлофа
Минский хоккейный клуб "Динамо" на своем официальном сайте сообщил, что отдал нижегородскому "Торпедо" права на нападающего Куинтона Хаудена в обмен на права на форварда Эндрю Кейлофа.
Обновлено в 10:10
Футбол
Опубликована заявка «Спартака» на матч квалификации ЛЕ с «Туном»
Стала известна заявка московского «Спартака» на первый матч третьего отборочного этапа футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Обновлено в 11:40
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Транспорт
В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс
Обновлено вчера в 22:05